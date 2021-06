Tra i disturbi più comuni in estate, oltre a cali di pressione e gonfiore alle mani, ci sono i crampi muscolari. Quando è caldo sudiamo di più e tendiamo a perdere più velocemente sali minerali e sostanze fondamentali come il magnesio e il potassio. Proprio le sostanze che ci mettono al riparo dagli spasmi muscolari. Ma niente paura. Con l’alimentazione giusta possiamo risolvere il problema. Ecco cosa dovremo mangiare in estate per evitare il rischio di fastidiosi crampi.

Puntiamo sulle vitamine e sul potassio

Per ridurre il rischio di crampi dobbiamo scegliere una dieta ricca di vitamine A ed E e di altri macroelementi come potassio e magnesio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le vitamine possiamo trovarle in frutta di stagione come melone, pesche e ciliegie. Per integrare il potassio, fondamentale contro i crampi, sono ottimi i legumi e le banane, veri e propri concentrati di questa sostanza.

Ecco cosa dovremo mangiare in estate per evitare il rischio di fastidiosi crampi: l’importanza delle erbe aromatiche

Un grande aiuto contro i crampi può arrivare anche dalle comunissime erbe e spezie che tutti utilizziamo in cucina. Il rosmarino è ricco di vitamina A e si coltiva facilmente in giardino. Usiamolo più spesso come condimento e noteremo subito i benefici.

Come rimedi naturali sono ottime anche la malva e la camomilla. Con la prima possiamo preparare un infuso da applicare direttamente sulla zona interessata dai crampi. La camomilla è utile sia per prevenire che per alleviare il dolore. Per prevenire proviamo a prendere l’abitudine di berne una tazza ogni sera prima di dormire. Potremmo risolvere anche il problema dell’insonnia.

Per i dolori da crampi possiamo preparare un olio essenziale con cui massaggiare delicatamente i muscoli.

Sono invece assolutamente da evitare il caffè e le bevande alcoliche. Entrambe favoriscono la disidratazione e aumentano il rischio di contratture improvvise. E se ci alleniamo spesso in estate non dobbiamo mai dimenticarci di fare 5 minuti di stretching prima e dopo lo sforzo. Miglioreremo l’elasticità muscolare e ridurremo il pericolo di crampi.