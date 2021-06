Uno dei problemi più diffusi in estate e durante i periodi più caldi è quello delle mani gonfie. In questi giorni il nostro corpo ha bisogno di più liquidi e in alcuni casi fatica a liberarsene. Liquidi che molto spesso si accumulano proprio sulle mani, causando inestetismi o vere e proprie difficoltà nella mobilità. Ma non dobbiamo spaventarci. Se non sono presenti gravi patologie, possiamo risolvere il problema senza farmaci e con pochi semplici accorgimenti. E non avremo mai più mani gonfie in estate grazie a questi rimedi completamente naturali.

La cause del gonfiore estivo

Oltre a caldo e umidità ci sono altri fattori che causano il gonfiore alle mani, molto spesso legati a comportamenti sbagliati. In estate tendiamo a consumare più cibi salati e a bere più bevande alcoliche, soprattutto durante gli aperitivi. E la scienza ci dice che che sono tra le sostanze che creano problemi nello smaltimento dei liquidi.

Durante l’estate siamo tendenzialmente anche più stitici. Le feci restano per più tempo nell’intestino e possono creare problemi alla circolazione periferiche che riguarda mani e piedi.

Un’altra possibile causa di gonfiore è la vita sedentaria. Le temperature più alte e le ore passate nella stessa posizione o seduti sono un mix decisamente dannoso per l’afflusso di sangue alle mani.

Mai più mani gonfie in estate grazie a questi rimedi completamente naturali: come risolvere il problema

Il primo consiglio per risolvere il problema delle mani gonfie è quello di bere molto. Soprattutto acqua e tisane drenanti. Favoriranno l’idratazione del corpo e ci aiuteranno a eliminare i liquidi in eccesso.

Per far sgonfiare le mani dall’esterno possiamo ricorrere anche a semplici massaggi ed esercizi di stretching. Prendiamoci 5 o 10 minuti al giorno per allungare le dita e rinforzare i muscoli del palmo e del polso. Oppure massaggiamo delicatamente le parti più gonfie. Riattiveremo in fretta la circolazione.

Tra i rimedi naturali più efficaci ci sono anche i semi di lino, noti per le loro proprietà antinfiammatorie. Mettiamone un cucchiaino in una tazza d’acqua tiepida. Facciamo raffreddare l’infuso, filtriamo e beviamolo due volte al giorno. In poco tempo noteremo i primi miglioramenti.