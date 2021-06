In casa è importante mantenere in ordine e puliti gli ambienti che viviamo, uno in particolare necessità di una pulizia quotidiana. Non ci stiamo riferendo al bagno ma alla cucina. Qui teniamo il cibo e per questo motivo bisogna fare attenzione che questo non venga contaminato dalla sporcizia.

Oltre al pavimento e alle pareti sappiamo bene che la pulizia approfondita tocca anche al lavello, al forno e soprattutto alla cappa. Questa viene utilizzata quasi giornalmente ma viene spesso trascurata o pulita in modo superficiale nelle pulizie di casa. Dedicarsi alla pulizia della cappa è importante. Questo ci permette di evitare la proliferazione di germi e batteri, i cattivi odori ma soprattutto garantisce il suo corretto funzionamento.

Seguendo questi consigli sarà possibile pulire l'elettrodomestico più sporco e usato della cucina

Per pulire correttamente la cappa dobbiamo iniziare dalla griglia, la parte che si trova proprio sopra i fornelli che è la più esposta allo sporco. Proprio sulla griglia si accumulano il grasso e l’unto del cibo che cuciniamo ogni giorno. Per poterla pulire al meglio possiamo utilizzare un mix di acqua, limone e bicarbonato. Sappiamo bene che il bicarbonato può essere utilizzato per le pulizie della casa e anche in questo caso è un ingrediente perfetto per pulire l’elettrodomestico più sporco e usato della cucina.

Ricordiamo che la griglia può essere smontata e se risulta troppo unta e sporca consigliamo di lasciarla a mollo. Il composto ideale è a base di acqua calda, succo di limone e qualche goccia di olio essenziale dalle proprietà antibatteriche. Tra questi possiamo scegliere il tea tree Oil, l’olio essenziale di eucalipto o di cannella. Lasciamo in ammollo per almeno un ora e poi asciughiamola accuratamente.

Pulire la cappa all’interno

Per pulire la cappa all’interno bisogna dedicarsi alla pulizia dei filtri. Questi sono importanti per filtrare, purificare e far fuoriuscire l’aria dalla cucina. Esistono due tipi di filtri che determinano se la nostra cappa è aspirante o filtrante. Nel primo caso possiamo smontare i filtri e lavarli a mano o in lavastoviglie, nel secondo caso invece dovremmo smontarli e sostituirli ogni tre mesi.

Anche il filtro può essere pulito con la soluzione naturale proposta per pulire la griglia oppure con dell’acqua e dell’aceto. Seguendo questi consigli sarà possibile pulire l’elettrodomestico più sporco e usato della cucina.