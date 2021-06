Chi soffre di pressione bassa teme particolarmente la stagione estiva. L’afa e le temperature alte sono una delle cause principali dell’abbassamento improvviso della pressione. E molto spesso ci fanno rinunciare al sole e alla spiaggia. Ma dopo aver letto questo articolo potremmo risolvere definitivamente il problema. Suggeriremo la dieta estiva ideale consigliata dagli esperti per chi soffre di pressione bassa e non vuole rinunciare alle giornate di mare.

La colazione ideale per la pressione bassa

Prima di partire con la dieta ideale dobbiamo dare dei consigli generali. Il primo è di bere almeno due litri d’acqua al giorno. Anche la disidratazione è una causa della pressione bassa. Il secondo è di fare almeno cinque pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio.

La colazione è il pasto più importante e può metterci al riparo da cali improvvisi durante la giornata. Puntiamo sulla leggerezza e cerchiamo di mischiare bene sali minerali e carboidrati. Possiamo bere una tazza di caffè o un gustoso infuso di liquirizia. Alle bevande accompagneremo la giusta quantità di cereali: le fibre ci daranno il giusto apporto di sali e vitamine per controllare la pressione.

Terminiamo il pasto con frutta di stagione come fragole e pesche. Sono ricche di liquidi e sono indicate se non riusciamo a bere molto.

È questa la dieta estiva ideale consigliata dagli esperti per chi soffre di pressione bassa e non vuole rinunciare alle giornate di mare: pranzo, cena e spuntini

A pranzo possiamo optare per la classica insalatona estiva, ottima anche da portare in spiaggia. Insalata, pomodori e legumi non dovranno mai mancare. Sono leggeri e contribuiscono a mantenere il corpo ben idratato.

Per la cena puntiamo su cibi con pochi grassi ma con la giusta dose di carboidrati. Anche nel pasto serale dovranno comparire le verdure, in questo caso cotte. Particolarmente indicate sono gli spinaci e il cavolfiore. Se non vogliamo rinunciare alla carne possiamo indirizzarsi su pollo, tacchino o lombo di maiale.

Yogurt e frutta secca sono gli alimenti ideali per gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio. E se temiamo un calo di pressione improvviso, teniamo in borsa qualche radice di liquirizia e della cioccolata fondente. In pochi minuti ci rimetteranno in forze.

Nel caso in cui la dieta non fosse efficace, è sempre meglio consultare il medico.