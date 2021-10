Prendersi cura del proprio giardino non è esattamente un gioco da ragazzi. Il nostro angolo verde, infatti, ha bisogno di continue attenzioni. Le accortezze da avere non sono poche e richiedono tempo e impegno. Ma il risultato è così soddisfacente che ne vale davvero la pena. Tutto ciò che dobbiamo fare è tenerci sempre aggiornati, cercando di capire cosa piantare a seconda del periodo dell’anno che stiamo vivendo. In questo caso, vogliamo provare a dare un aiuto consistente, consigliando proprio piante, fiori e ortaggi adatti a ogni periodo dell’anno. Con il mese di novembre alle porte, quindi, vediamo come attrezzarci per sfruttare al meglio il nostro giardino.

Ecco cosa dovremmo piantare in balcone o in giardino nel mese di novembre per un risultato davvero sensazionale

Capire cosa piantare durante i mesi autunnali o invernali può risultare difficile per molti di noi. Proprio per questo abbiamo cercato, anche in passato, di dare alcuni consigli davvero utili a riguardo. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo stilato una classifica degli ortaggi perfetti da piantare durante questo periodo dell’anno. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato alcuni fiori adatti alle temperature che stanno per arrivare, perfetti soprattutto per il nostro balcone. Oggi continuiamo su questa linea, descrivendo una pianta meravigliosa che sarà l’ideale per questo momento. Stiamo parlando della Scilla, una pianta bulbosa conosciuta soprattutto per i suoi fiori blu magnetici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Come prendersene cura per farla crescere rigogliosa e piena di vita grazie a pochi e semplici accorgimenti

La Scilla è interessantissima perché presenta diverse tipologie tra cui scegliere. In questo caso, soprattutto per resistere alle basse temperature, potrebbero essere adatte la Scilla bifolia o quella peruviana. L’aspetto ancora più interessante di questa pianta è il fatto che non ha bisogno di particolari cure. Infatti, se ci stiamo ancora approcciando al mondo del giardinaggio, questa scelta potrebbe essere ideale. Ricordiamoci di piantare la Scilla in una zona colpita dal sole o comunque in penombra. L’importante è che non sia mai totalmente allo scuro. Inoltre, sarebbe meglio non tenerla in casa. Trattandosi di una pianta che non teme le zone aride, non preoccupiamoci troppo dell’innaffiatura e non esageriamo con l’acqua. Cerchiamo solo di tenere a mente che basterà vedere il terriccio costantemente umido per prenderci cura della nostra Scilla, ed evitiamo a tutti i costi i ristagni d’acqua.

Dunque, ora lo sappiamo. Ecco cosa dovremmo piantare in balcone o in giardino nel mese di novembre per un risultato davvero sensazionale. Sicuramente, questo consiglio, assieme a quelli forniti nei nostri precedenti articoli, potrà indicarci una corretta strada da seguire. Se teniamo alla bellezza del nostro giardino, quindi, non dovremo far altro che seguire passo passo le indicazioni fornite per non sbagliare neanche un colpo.

Approfondimento

Proprio questa è l’elegantissima pianta che sta spopolando nelle case e che ha bisogno di poca luce