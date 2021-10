Il mascara è un accessorio fondamentale quando si parla di make up. Tutte abbiamo un mascara sempre a portata di mano. Ne esistono ormai di mille tipi diversi: dal classico nero al mascara colorato, a quello impermeabile e a lunga durata.

Quasi tutti i mascara, però, hanno un problema: il prodotto si secca molto velocemente. Appena poche settimane dopo averlo comprato, spesso dobbiamo avere a che fare con un prodotto secco e raggrumato, che è impossibile da stendere in maniera uniforme.

Ma questo avviene per un motivo ben preciso, e quasi sempre è colpa nostra. Vediamo perché.

Ecco perché il mascara si secca così in fretta, quasi tutti facciamo questo errore

Se il mascara si secca dopo poche settimane di utilizzo, generalmente è perché facciamo sempre lo stesso errore senza pensarci. Il mascara infatti dovrebbe durare fino a sei mesi, e mantenersi liquido e senza grumi.

Come abbiamo fatto esperienza molte volte però, non è quasi mai così. Ma c’è un motivo se il mascara si secca troppo velocemente. Ecco perché il mascara si secca così in fretta, quasi tutti facciamo questo errore.

Muovendo lo scovolino su e giù facciamo entrare aria nel contenitore

Quasi tutte abbiamo la cattiva abitudine di agitare su e giù lo scovolino del mascara prima di applicarlo. Facciamo quindi un movimento ‘a pistone’, pensando di far aderire meglio il prodotto allo scovolino. Nulla di più sbagliato. Agitando lo scovolino su e giù, infatti, l’unico risultato è di far entrare aria nel contenitore.

L’aria farà seccare molto più in fretta il nostro mascara. La prima regola per far durare a lungo il nostro prodotto, quindi, è di non agitare troppo lo scovolino quando applichiamo il mascara.

Un consiglio per recuperare un mascara con troppi grumi

Se il nostro mascara presenta dei grumi anche dopo poco tempo da quando lo abbiamo aperto, un rimedio c’è. Un trucco che ci aiuta a eliminare i grumi è quello di scaldare il tubetto per rendere più liquido il prodotto. Il modo migliore per farlo è quello di immergere il mascara ben chiuso in un bicchiere di acqua calda per qualche minuto.

Un’altra buona regola è quella di non lasciare il nostro mascara esposto su una mensola del bagno. Meglio riporlo in un luogo chiuso e asciutto, come l’interno di un beauty case o in un cassetto.

Con queste poche semplici regole il nostro make-up sarà sempre al top.

Ecco anche un altro consiglio: come rimuovere le famigerate macchie di mascara da vestiti asciugamani con un prodotto che abbiamo tutti in casa.