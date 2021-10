Novembre è un mese di transizione, in quanto collocato in pieno autunno e prepara all’inverno.

In questo articolo spieghiamo i migliori consigli su cosa seminare, raccogliere e quali lavori fare nell’orto nel mese di novembre.

Per quanto riguarda il proprio orto, bisogna preparare il terreno alla semina e concimarlo con il compost.

Durante questo mese ci sono ancora molti ortaggi da raccogliere come gli spinaci, le cipolle, la lattuga e la rucola.

Quelli da piantare non sono molti, visto che il freddo e le gelate sono ormai alle porte.

Per la semina bisogna considerare le temperature della zona in questione.

Se ci troviamo in una parte dove il clima è freddo e si verificano delle gelate è opportuno tenere le piantine al riparo in un semenzaio in serra, e trasferirle in terra all’aperto nei mesi successivi.

In questo periodo si seminano ceci, lenticchie, fave, ravanelli, spinaci, carote, lattuga, aglio, rucola, valeriana, fave e piselli primaverili.

Per la semina si potrebbe seguire il calendario delle fasi lunari, in modo da far crescere delle piante forti e biologiche. Infatti non avranno bisogno di concimi, pesticidi e ormoni. Non si tratta solo di credenze popolari, visto che la luna, come tramandato dalle tradizioni e poi dimostrato da diversi studi, influenza la crescita degli ortaggi e non solo.

Ad ogni luna, una semina diversa

Con la luna calante si seminano tutti quegli ortaggi che vogliamo far durare di più, come la lattuga, le carote, la cipolla, il cavolo cappuccio e la rapa.

Con la luna crescente si possono seminare lo spinacio, il ravanello, il pisello e le fave.

Per i legumi conviene acquistare delle varietà adatte alla semina autunnale. Infatti, per i piselli è bene scegliere quelli a seme liscio, mentre per le fave scegliere le varietà tardive.

Per evitare spiacevoli sorprese a causa del freddo e delle gelate notturne, bisogna coprire di notte con dei teli di tessuto non tessuto, gli spinaci, le lattughe varie e le cime di rapa. Oppure metterli direttamente in serra fredda.