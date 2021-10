Un grande economista dei tempi passati, Carlo Maria Cipolla, ha scritto un libro che è un vero e proprio manuale sulla stupidità umana. Ciò che ci interessa oggi sottolineare è già solo la definizione di stupidità. Infatti, per il professore una persona è stupida se con le proprie azioni riesce allo stesso tempo far del male a sé stesso e agli altri.

In poche parole, il vero stupido è colui che non riesce minimamente a migliorare né la propria vita professionale né la propria vita personale. Ci sono tantissime variabili e tantissimi fattori che possono incidere sulla stupidità umana. Certo, ma in realtà tutti questi fattori possono ricollegarsi a dei comuni segnali che, anche inconsapevolmente, diamo agli altri. Infatti, se non vogliamo passare per stupidi, dovremmo fare attenzione ai 4 comuni segnali che ci dicono che siamo più stupidi della media

Primo segno, l’arroganza

Essere arroganti è un pessimo biglietto da visita. Non solo, comportarsi in maniera arrogante è l’anticamera di una mancata amicizia, relazione amorosa o anche solo stima professionale. La persona arrogante pensa di aver sempre ragione e di posizionarsi una spanna sopra agli altri.

In realtà, le persone avvedute si rendono facilmente conto della tecnica con cui gli arroganti celano il loro difetto maggiore: la timidezza o proprio una mancata considerazione di sé stessi. Infatti, chi crede in sé stesso e nelle proprie possibilità non ha bisogno di essere arrogante. Dunque, solo chi è sinceramente stupido ha bisogno di comportarsi in questa maniera.

Secondo segno, l’ignoranza

L’ignoranza non è un male in sé. Se escludiamo il nostro lavoro e le nostre passioni, siamo tutti molto ignoranti. Ignoriamo praticamente qualsiasi cosa che non abbiamo mai letto o sentito.

Di conseguenza, secondo questa logica dovremmo essere tutti stupidi. No, dato che la maggior parte delle persone è consapevole di questo limite e quindi quando non sa tace. Infatti, solo gli stupidi continuano a parlare di argomenti di cui non hanno la minima idea o che proprio non conoscono.

Il terzo fattore è legato al secondo. Infatti, oltre a parlare di argomenti di cui non conoscono assolutamente nulla, gli stupidi diffondono anche notizie false e tendenziose sui propri canali social.

L’ultimo segno di stupidità è la totale assenza di pensiero critico. Le persone stupide, infatti, crederanno a tutto ciò che gli verrà detto, ripetendo senza capire le idee degli altri.

Ecco come scoprire facilmente se siamo molto più intelligenti della media degli italiani.