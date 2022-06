Ieri sera è avvenuto un evento astrologico importante. La Luna piena è passata dal punto più vicino alla Terra, il cosiddetto Perigeo. Secondo gli esperti dell’oroscopo, questo evento segnerà l’inizio di una nuova era. Il termine Superluna delle fragole prende origine dai nativi Indiani d’America che iniziavano proprio in quest’epoca la raccolta delle fragole.

Dopo la Superluna delle fragole ecco come Leone, Scorpione e quest’altro segno vinceranno il Superenalotto della felicità secondo l’oroscopo

Sarà una settimana davvero fondamentale secondo l’Oroscopo, perché le scelte che faremo in questa settimana lasceranno strascichi per il resto dell’estate. Vediamo come, in particolare, 3 segni zodiacali brilleranno durante la settimana della Superluna.

Il re Leone torna a ruggire

Lo spirito entusiasta del Leone è finalmente tornato. Abbiamo visto come già la scorsa settimana la Luna in Bilancia avesse incoraggiato questo segno a compiere grandi passi nella vita di coppia. Il Leone è un segno generoso: considera la ricchezza come qualcosa da condividere. Del Leone si può dire che adora i complimenti, che a volte è irascibile ma non si può certo dire che delinei personalità tirchie o avare. Questo contribuisce a rinfoltire la corte del Re dello Zodiaco. La Luna in Sagittario rende il Leone, il vero capogruppo, un grande leader che segna la via. La speranza è tornata e finalmente il Leone ritrova pace e tranquillità. Soprattutto è il momento del relax con gli amici e con tutte le persone che rimangono affascinate dalla personalità leonina.

La Vergine respinge la negatività

Un altro segno che durante questa settimana troverà la pace psicofisica è la Vergine. I nati sotto questo segno hanno deciso di respingere le persone negative che sono come la criptonite per Superman. La Vergine ora è in modalità “play” deve solo chiudere le orecchie agli infiniti consigli, osservazioni e critiche. I transiti in Giove permetteranno proprio questo alla Vergine: agire in tranquillità senza i tormenti altrui. Questa mission non è semplice per un segno perfezionista come la Vergine ma questa settimana sarà supportato dagli astri.

Lo Scorpione

Lo Scorpione è il segno che in questa settimana avrà il classico colpo di genio. Un’idea geniale si sta facendo largo nella mente degli Scorpioncini. Saranno immensamente creativi a qualsiasi livello: musica, arte, pittura, imprenditoria o studio. L’idea che lo Scorpione partorirà questa settimana diverrà la nostra ragione di vita o comunque un progetto importante a cui aspirare.

Dopo la Superluna delle fragole, 3 segni si giocheranno un’importantissima partita secondo l’oroscopo.

