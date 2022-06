La vita continua ad allungarsi e aumenta la popolazione più anziana. Questo porta a una diffusione delle patologie tipiche della vecchiaia. Anche noi un giorno ci troveremo di fronte alle sue caratteristiche e problematiche. In particolare la demenza, molto diffusa negli over 70.

Ci sono diverse cause che portano a questa patologia. Dalle cause a livello sociale fino a quelle date da cattive abitudini alimentari. Uno stile di vita sano diventa quindi essenziale nel prevenire la demenza dove possibile. Infatti, in alcuni casi la demenza è una diretta conseguenza di altre malattie, come ad esempio l’Alzheimer. Per ridurre il rischio di demenza dovremo, quindi, seguire questi 5 consigli.

Alleniamo la mente il più possibile

Il primo consiglio è quello di tenere sempre ben allenata la mente. La demenza è infatti legata ad essa e svolgere degli esercizi, anche semplici, può mantenerla giovane. Dedichiamoci quindi a puzzle, cruciverba e giochi di società per esercitarci. Anche esercizi di memoria, come imparare numeri di telefono, liste o poesie può essere molto utile sotto questo punto di vista.

Fondamentale è anche il riposo corretto. Dormire sufficientemente e bene influenza il nostro cervello. In particolare, questo svolge delle funzioni fondamentali durante il sonno. Per esempio, eliminiamo le tossine, aumentiamo le difese immunitarie e, soprattutto, prepariamo la nostra mente alla giornata. Anche svolgere regolare esercizio fisico contribuisce a prevenire la demenza. Anche 10 minuti al giorno di esercizio aerobico o 30 minuti di passeggiata sono molto efficaci. L’attività fisica regolare aiuterebbe, infatti, ad aumentare il flusso di sangue e ossigeno. L’importante non è l’intensità dell’attività, ma la costanza. Il continuo movimento aiuterebbe anche ad incrementare le connessioni neuronali.

Per ridurre il rischio di demenza durante la vecchiaia dovremmo seguire questi 5 consigli che mantengono il cervello sano

Eseguire una dieta bilanciata è alla base della nostra salute. Diventa ancora più importante quando possiamo ridurre il rischio di demenza attraverso l’alimentazione. La dieta mediterranea è un ottimo punto di riferimento per iniziare. Essa, infatti, consiglia di mangiare poche carni rosse e preferire pesce. Inoltre, suggerisce un largo consumo di frutta, verdura e cereali integrali. Questi alimenti sono particolarmente efficaci nel mantenere la salute del cervello, in particolare quelli ricchi di omega 3.

Infine, non dimentichiamoci di evitare sia fumo che alcol. Abusare di queste due sostanze, infatti, peggiora di molto la nostra situazione. Il rischio di malattie cardiovascolare e neuro cognitive aumenta esponenzialmente se si abusa di queste sostanze chimiche nocive. Prendiamoci, quindi, grande cura della nostra mente e del nostro corpo, per affrontare al meglio la vecchiaia.

Lettura consigliata

