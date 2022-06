Il sale dell’Himalaya, o più comunamente chiamato sale rosa, è un sale non raffinato e soprattutto non trattato. È uno dei sali maggiormente pregiati e presenta questo colore molto particolare grazie alla presenza di minerali e oligoelementi, quali ferro e rame.

La differenza sostanziale rispetto al sale normale da cucina è che, come già detto, non è un sale raffinato. Di conseguenza, una volta che viene estratto, si lava semplicemente senza alcun tipo di trattamento particolare. Questo fa sì che la concentrazione dei minerali resti invariata e si può avere una giusta dose anche di antiossidanti. Inoltre, 100 g di sale dell’Himalaya apportano zero calorie.

Il sale dell’Himalaya sembrerebbe essere migliore rispetto a quello bianco in quanto quest’ultimo è anche “vittima” dell’inquinamento delle acque marine.

Ecco cosa contiene questo sale dal colore rosa e perché le sue proprietà sarebbero ottime per la salute di gola, orecchie e non solo

Il sale rosa potrebbe essere preferibile al sale normale. Presenta un sapore veramente delicato, adatto ad insaporire insalate, carne, ma anche l’acqua per la cottura della pasta. Infatti, sarebbe ideale consumare più questo sale rispetto all’altro anche per il suo ricco contenuto di sali minerali.

Le proprietà del sale dell’Himalaya potrebbero essere utili in diversi casi:

miglior idratazione;

ossa più forti;

circolazione efficiente;

aumento del metabolismo;

prevenzione per i crampi muscolari;

riduzione del gozzo tiroideo.

Potrebbe essere utile anche per disintossicare l’organismo da metalli pesanti e contrastare l’invecchiamento cellulare.

I benefici che si potrebbero avere

Proprio perché presenta davvero tanti benefici, il sale rosa trova tanti usi sia in ambito alimentare che non. Ad esempio, in caso di pelle secca, si potrebbe fare un bagno con all’interno sale dell’Himalaya, in modo da eliminare le tossine dal nostro corpo e riequilibrare il pH.

Soprattutto per i soggetti asmatici o chi ha un raffreddore che coinvolge naso, orecchie e gola, sarebbero consigliate inalazioni idrosaline. Si preparano aggiungendo 30 g di sale all’interno di uno o due litri di acqua. Se si ha mal di gola, invece, si potrebbero fare dei risciacqui e gargarismi con un po’ di sale e acqua, utile per eliminare il virus. Nei casi di otite si bagna un dischetto di cotone e lo si tampona per qualche minuto.

Ecco cosa contiene questo sale dal colore rosa e perché questo alimento, non tanto usato in tavola, in realtà potrebbe essere un’ottima alternativa al tipico sale bianco.

