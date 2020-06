Comprare subito azioni di un titolo che ha un potenziale rialzista del 100%? Il caso Emak

Comprare subito azioni di un titolo che ha un potenziale rialzista del 100%? Detta così la risposta non potrebbe essere che affermativa. In realtà le cose sono più complesse e richiedono maggiore attenzione.

Consideriamo il titolo Emak. Secondo le racccomandazioni dell’unico analista che copre il titolo la sottovalutazione è del 37,5% con un consenso Overweight. Se si considerano i fondamentali della società, poi, la prospettiva non cambia. Considerando il PE Ratio, per Emak vale 9.9x, per il settore di riferimento 21.2x, mentre per il mercato italiano 19.8x, per cui la sottovalutazione è di circa il 50% rispetto al settore di riferimento. In altre parole, a parità di utili se le quotazioni raddoppiassero il PE di Emak si porterebbe in linea con quello dei suoi competitors. Il discorso non cambia se si considera il Price to Book ratio. Anzi, in questo caso la sottovalutazione rispetto al settore di riferimento diventa del 70% circa.

Tutto questo per dire che dal punto di vista dei fondamentali la società è messa molto bene.

Tuttavia, va ricordato che i dati del primo trimestre 2020 non sono stati molto buoni a causa della pandemia da Covid-19. Il fatturato, quindi, ha subito una contrazione del 3,6% e le prospettive per il resto dell’anno sono ancora molto incertezze. Al fine, quindi, di rafforzare la solidità patrimoniale, quindi, il consiglio di amministrazione ha deciso di mettere a riserva gli utili del 2019.

Comprare subito azioni Emak? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Emak (MIL:EM) ha chiuso la sedute del 11 giugno in ribasso del 8,26% rispetto alla seduta precedente a quota 0,655€.

La proiezione in corso sul time-frame giornaliero è rialzista, ma dopo il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 0,7397€ ha subito una brutta battuta di arresto. L’ultima speranza per i rialzisti è che il supporto in area 0,6264€ regga e si possa ripartire verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare, in particolare, il III° obiettivo di prezzo il cui raggiungimento significherebbe un rialzo di circa il 100%.

In caso contrario il titolo andrebbe ad aggiornare i minimi storici.

