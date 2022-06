Con l’arrivo della bella stagione aumentano gli inviti alle cerimonie come matrimoni, battesimi, cresime e quant’altro. Ricevere un invito di questo tipo può mettere molto in difficoltà. Le donne soprattutto si porranno il problema di come vestirsi, ma anche gli uomini dovrebbero farsi la stessa domanda. Come ci si veste ad un matrimonio per non sbagliare e sembrare dei cafoni? Le regole dell’eleganza impongono determinate scelte rispetto ad altre, ma di norma è bene seguire sempre la volontà degli sposi. Di solito infatti, sugli inviti, viene segnato il dress-code richiesto. Nel caso in cui questo non dovesse accadere, bisogna analizzare il contesto. La cerimonia si svolge di giorno? All’aperto? È un contesto formale o informale? Qual è il grado di parentela o di vicinanza che lega ai festeggiati?

Tutte queste informazioni sono necessarie: dunque ecco come vestirsi per un matrimonio o una cerimonia. Per l’uomo soprattutto c’è una regola che è un po’ un passe-partout: con un abito blu navy o grigio non si sbaglia mai. È sempre meglio preferire la tinta unita ed evitare virtuosismi inutili come lo smoking e il tight, che vanno bene in contesti estremamente formali, alla sera nel primo caso e di giorno nel secondo. Il nero e il bianco sono colori da evitare come la peste: il primo erroneamente viene considerato un colore elegante, ma si usa in realtà solo ai funerali e in rare altre occasioni. Il secondo è invece prerogativa della sposa, o comunque, in caso di cerimonie religiose, del festeggiato o della festeggiata.

Ecco come vestirsi per una cerimonia di giorno o sera senza sbagliare anche con abiti outlet

In ogni caso, la sobrietà è sempre l’obiettivo. Anche la scelta della cravatta è una conseguenza di questo principio: meglio preferire tinte unite o fantasie sobrie, e colori chiari per il giorno, anche se le cravatte scure vanno bene in ogni caso. Anche il nodo sarà classico, ma quello più adatto e formale è il Windsor. La camicia è un altro capo fondamentale, e quella più adatta per le cerimonie è sempre la classica bianca, la più elegante e formale.

Ci sono ovviamente delle eccezioni, con cui ci si può concedere anche colori pastello sempre su tinte molto chiare come celeste, rosa e salmone. Facoltativi i gemelli, mentre da evitare i colletti button down. La scarpa è in realtà la scelta più facile: con un paio di Oxford nere non si può sbagliare. Cintura e cinturino dell’orologio andranno in tinta con le scarpe. Sobrietà è la parola d’ordine anche nel caso degli accessori: attenzione, mai calze bianche. Ci si può invece divertire con il fazzoletto da taschino, dove un tocco di estro va sempre bene.

Approfondimento

