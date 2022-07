Luglio è iniziato da pochissimi giorni e molti di noi si stanno chiedendo come vestirsi in uno dei mesi più caldi dell’anno. In queste ore le temperature torride ci stanno mettendo a dura prova e ci costringono a scegliere i vestiti più leggeri che abbiamo in armadio. Meglio ancora se in lino o in cotone, due dei materiali più comodi e traspiranti in assoluto. Questo, però, non significa che dobbiamo rinunciare a classe ed eleganza. Neanche a 60 anni. Quindi ecco come vestirsi a luglio per fare una straordinaria figura senza soffrire l’afa e 3 straordinari outfit adatti a tutte le età.

Come portare i jeans a luglio

Parlare di jeans in questi giorni caldissimi potrebbe sembrare una follia. In realtà non è proprio così. I jeans sono i pantaloni passepartout di ogni età e possiamo indossarli anche nelle ore più torride. Come? Scegliamo un modello in tela, largo alle caviglie e dal taglio loose. Abbiniamo un paio di espadrillas ai piedi e una t-shirt rigorosamente bianca e il gioco è fatto. Un outfit evergreen da portare anche la sera se scegliamo la borsa e gli accessori giusti.

Tank top e gonna lunga sono il look perfetto per i 60 anni

Se amiamo le gonne lunghe e larghe esiste un look perfetto in grado di valorizzare ogni tipo di fisico e di coprire le imperfezioni. Scegliamo una gonna leggera e possibilmente colorata. Magari a righe o con motivi floreali. Ai piedi mettiamo un paio di elegantissimi sandali gioiello e sopra aggiungiamo un tank top. Il tank top è la canottiera con le spalline finissime, stondata sul petto e allargata sotto le ascelle. Il perfetto capo traspirante che allontanerà la morsa del caldo e le macchie di sudore.

Ecco come vestirsi a luglio anche a 60 anni per essere sempre eleganti senza sentire troppo il caldo

L’ultimo outfit irresistibile di questo luglio mette in campo i nostri amatissimi vestiti lunghi. E se crediamo che siano difficili da abbinare senza sembrare bambine all’uscita dalla scuola o bambolotti ci sbagliamo di grosso. Scegliamo un abito ampio con le maniche a palloncino e una cintura in vita. Ai piedi indossiamo un paio di ciabatte sportive o addirittura le infradito. Completiamo il look con accessori in oro e una borsa con inserti abbinati. Tutti si fermeranno a guardarci e noi potremo andare in giro tutto il giorno senza soffrire l’afa.

Lettura consigliata

Morbide e comodissimi, queste 3 camicie amatissime dalle vip andranno alla grandissima quest’estate e sono perfette per coprire pancia e fianchi