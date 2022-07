Per trovare un nuovo lavoro, i concorsi pubblici restano sempre un’opportunità da sfruttare. Nelle ultime settimane molti Enti locali hanno pubblicato dei bandi interessanti. Chi è, perciò, alla ricerca di una nuova occupazione, o magari vuole cambiare quella che ha, farebbe bene a restare aggiornato sulle diverse possibilità che ci sono in giro per l’Italia.

Ad esempio è in scadenza a luglio questa possibilità di lavoro per chi avesse ottenuto il diploma e avesse alcuni altri requisiti.

Si tratta di una selezione pubblica per esami da parte del Comune di San Donà di Piave. Si trova nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e ci sono a disposizione 2 posti a tempo pieno e indeterminato come collaboratore tecnico specializzato. Per una delle posizioni si specifica la presenza di 1 posto con riserva a favore dei militari delle Forze Armate, congedate senza demerito. Categoria e posizione economica previsti sono B3.

L’impiego ha un trattamento economico da 19.063,80, oltre a tredicesima e eventuali indennità, prevista da leggi e accordi collettivi. Coloro i quali saranno assunti si occuperanno di gestire le operazioni di manutenzione del verde comunale (parchi e giardini).

È in scadenza a luglio questa possibilità di lavoro per chi ha il diploma e questi requisiti

Tra i diversi requisiti presenti sul bando figura il possesso della patente B. Per ciò che riguarda il titolo di studio si richiede il diploma di scuola superiore o la licenza media, accompagnata da titoli di servizio o professionali.

Rappresentano comunque requisiti per l’ammissione: attestazioni di qualifica professionale, attestati di esperienza professionale o l’aver svolto, nel privato, mansioni affini alle attività previste dall’assunzione per almeno 2 anni, documentate con autodichiarazione. Si tratta di passaggi interamente specificati nel bando.

Tre modi per fare domanda di partecipazione

Chi volesse partecipare dovrà inviare la domanda di partecipazione entro le 12.00 del 25 luglio 2022. Sul sito del Comune di San Dona è disponibile il facsimile della domanda di partecipazione. La documentazione potrà essere inoltrata con raccomandata (con ricevuta di ritorno), presentandola direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’ente e tramite PEC. Per partecipare ci sono 10 euro da pagare, nelle modalità specificate attraverso la piattaforma PagoPa.

Qualora le domande di partecipazione dovessero essere più di 50, è prevista una prova preselettiva.

I primi 50 parteciperanno alla prova scritta. Questa avrà come oggetto i temi relativi alla mansione che si andrà a svolgere. Dal riconoscimento delle piante ornamentali erbacee, arbustive ed arboree all’utilizzo delle attrezzature per la manutenzione del verde. Seguiranno una prova pratica ed una orale (con nozioni di informatica ed inglese).

Previsto un periodo di prova di 2 mesi a cui, in caso di mancata risoluzione, segue l’assunzione. Tutte le informazioni in dettaglio, anche sulle prove d’esame, sono disponibili sul sito del Comune di San Donà nella sezione dedicata ai bandi di concorso. Per chi ha il diploma scade, invece, a luglio un concorso del Comune di Sassari.

Lettura consigliata

Chi è alla ricerca di un lavoro ed ha il diploma dovrebbe valutare questa possibilità in scadenza a luglio