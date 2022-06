Spopola il libro del personaggio italiano amatissimo che tutti stanno leggendo e porteranno in spiaggia questa estate

Il successo editoriale dell’estate potrebbe spuntare non tra gli autori di grido già affermati sul panorama letterario nazionale. Ma da un personaggio amatissimo in Italia che sembra aver fatto breccia nei cuori di lettrici e lettori. Qualcuno potrebbe definire il successo di una raccolta di poesie come un traguardo molto difficile da raggiungere, vista la prevalenza della prosa nelle scelte dei lettori. Ed in effetti sono pochi i testi che riescono a raggiungere delle vendite elevate.

Negli ultimi anni erano stati i piccoli componimenti giapponesi haiku a costituire una novità in grande ascesa. Si trattava di una tipologia di lettura ispiratrice dal fascino orientale, ma dalla lunghezza adatta ad una lettura rapida.

Ma ora il ruolo di novità editoriale sembra appartenere alla raccolta pensata dal celebre Lorenzo Cherubini, più conosciuto come Jovanotti. Infatti, in collaborazione con Nicola Crocetti, uno dei più noti traduttori ed editori sulla scena editoriale italiana, ha realizzato Poesie da spiaggia. Ma vediamo di che cosa si tratta, e perché in pochi giorni questa pubblicazione ha raggiunto la top 10 delle vendite in tutta Italia. Infatti, spopola il libro del personaggio italiano amatissimo che ora fa bella figura sul comodino di tanti.

Un percorso sensoriale

Il libro consiste in una raccolta di versi e di poesie. È un percorso selezionato e guidato pensato per presentare al lettore una sensazione di libertà e bellezza. La raccolta si apre con i versi di Costantino Kafavis e si conclude con quelli di Pablo Neruda. Nel mezzo tanti altri giganti della poesia. In questo senso gli autori si pongono come accompagnatori del percorso.

Il titolo non sembra essere una provocazione, ma piuttosto una indicazione metodica. Tutti noi colleghiamo al mare l’ampio spettro della percezione sensoriale: il caldo, l’avventura, la libertà, l’amore, le persone. Quando siamo in spiaggia, abbiamo bisogno di percepire il mondo attorno a noi. Così i dati delle vendite sembrano confermare la felicità dell’intuizione dell’incontro tra due personaggi che hanno fatto delle parole la loro vita. E che vogliono condividere la felicità della lettura della poesia con il pubblico interessato.

Non si tratta della prima volta in cui cantanti e cantautori si misurano con produzioni letterarie. Nel 2003 Luciano Ligabue compose Lettere d’amore nel frigo, una raccolta di 77 poesie con le quali rappresentava un periodo particolarmente difficile della propria vita.

Tra gli altri, anche il cantautore Francesco Bianconi, già voce del gruppo dei Baustelle, ha avuto una produzione letteraria prolifica: ha scritto romanzi apprezzati anche dalla critica come La resurrezione della carne (2015) e Il regno animale (2011).

