Questi vestiti estivi lunghi ed eleganti sono anche economici e perfetti per le over 50 sia di giorno che di sera

Con l’estate e il conseguente caldo di stagione è senza alcun dubbio necessario optare per un deciso cambio di look, rispolverando vestiti e accessori.

Abbiamo parlato di abbigliamento e accessori che continueranno a dettare tendenza nel campo della moda estiva, ma la vera novità sono gli abiti.

Freschi, leggeri nonché dalle forme e dalle fantasie più diverse, sono l’ideale per non patire il caldo e anche per coprire eventuali imperfezioni del fisico.

È chiaro, ad esempio, che se pensiamo di avere un filo di pancetta o qualche rotolino sui fianchi non sceglieremo certo un abito aderente.

Così come se troviamo antiestetiche le braccia a tendina non potremo che provare a coprirle, abbinando l’abito lungo ad una stola o una camicia.

In particolare, questi vestiti estivi lunghi ed eleganti sono economici e adatti tanto al look da giorno quanto a quello da sera delle over 50.

Partiamo con uno dei primi e più acclamati must di stagione, ovvero l’abito con righe colorate verticali, che slanciano, ma anche oblique.

Lo troviamo in versione chemisier, caftano, con maniche lunghe o mega balza, da abbinare a sandali bassi e gioielli dal sapore etnico.

Grande ritorno di fiamma anche per gli abiti che giocano con le tonalità marinare e cioè con composizioni di bianco, rosso e blu.

Fondamentali per dare un’impronta grintosa e da vere dive a questo look sono ovviamente gli occhiali da sole, preferibilmente grandi.

In ogni caso, al di là di questi abiti dal taglio più o meno ordinario, l’imprescindibile capo da avere nel guardaroba sarebbe lo slip dress.

L’iconica sottoveste di seta dal taglio midi torna alla ribalta dopo aver conosciuto grande successo negli anni Novanta.

Certo, vista la raffinatezza del capo, molti potrebbero erroneamente pensare che sia adatto da indossare solo in occasione di una cena, magari galante.

Da questo punto di vista, particolarmente sexy sarebbero i modelli nude, ma è ottimo anche un classico bianco abbinato a blazer scuro e sandali preziosi.

Tuttavia, basta saper giocare con l’outfit per sfoggiare lo slip dress senza troppe remore anche durante il giorno.

Scegliamo l’abito del colore che più ci aggrada e sfoggiamolo sopra una T-shirt, anche bianca e semplicissima.

Oppure, ancora, scegliamo di indossarlo sotto ad una maxi camicia modello maschile in cotone per un look casual, ma che non passa inosservato.

