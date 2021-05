Il vino è una delle grandi passioni degli italiani che oltre ad esserne estimatori sono tra i primi produttori nel mondo. Esistono vari tipi di vino, da quello da pochi euro al litro a quello venduto a migliaia di euro a bottiglia. Nel mondo del vino sono frequenti operazioni di marketing, come in questo celebre caso in cui è stato prodotto un vino dal colore molto insolito.

Oggi vogliamo raccontare una storia che ha dell’incredibile, ovvero di come un vino comune è arrivato a valere un milione di dollari all’asta.

Un’annata davvero speciale

Nel novembre del 2019 un’azienda ha mandato nello spaio 11 bottiglie di vino nella Stazione Spaziale Internazionale. Queste bottiglie di vino Merlot hanno girato in orbita per un anno per poi ritornare sulla terra a gennaio di quest’anno.

Questo bislacco esperimento era finalizzato a riscontrare le variazioni di gusto nel vino invecchiato in assenza di gravità, ma si è trasformato in un’acuta operazione finanziaria.

Dobbiamo sapere che il tipo di vino mandato nello spazio è venduto solitamente ad un prezzo di “poche” migliaia di euro. Ma quanto vale la bottiglia “cosmica”?

Ecco come un vino comune è arrivato a valere un milione di euro all’asta

Christie’s, la casa d’aste londinese, venderà in una vendita privata una delle bottiglie in questione per un incredibile prezzo di un milione di dollari.

Se valga la pena è difficile dirlo: esperti sommelier che hanno degustato il vino facendo il confronto con quello “terrestre” dello stesso tipo e hanno riscontrato alcune differenze.

Sostengono che il sapore fosse decisamente diverso con aromi più floreali e più fumosi rispetto al vino del confronto. “Diverso ma non migliore” è quanto hanno affermato i fortunati assaggiatori del vino unico al monto.

Se valesse la pena spendere la somma per cui è stato venduto il vino in questione lo lasciamo decidere ai nostri Lettori, che come noi non potranno che sognare il gusto del vino cosmico.