È quasi di nuovo ora di vacanze e si inizia a parlare della possibilità di uscire dall’Italia. A questo punto molti si stanno chiedendo: dove andare? Ai più vengono in mente destinazioni celebri come le spiagge della Grecia o città come Parigi.

Non tutti però pensano a uno Stato che confina proprio con l’Italia. Pochissimi conoscono e visitano questo Paese europeo a due passi dall’Italia che ci sorprenderà per la bellezza dei suoi posti.

Piccolo ma pieno di sorprese

Parliamo infatti della Slovenia, il piccolo Paese che confina con il nord-est dell’Italia. Molte persone, purtroppo, quasi si dimenticano della Slovenia quando è ora di fare piani di viaggi. Quando viene considerata, inoltre, è solo come tappa per arrivare ad altre destinazioni. La Slovenia offre però moltissime attrattive per una vacanza da sogno lontana dalle solite mete turistiche.

Il suo fascino, infatti, unisce un’atmosfera slava con quella mitteleuropea, soprattutto nella capitale. Lubiana conta quasi 300.000 abitanti, ed è quindi una città a misura di turista, piccola ma piena di sorprese. Tra queste spiccano i tanti ponti, il castello e le sue piazze.

Oltre la capitale

Pochissimi conoscono e visitano questo Paese europeo a due passi dall’Italia che ci sorprenderà per la bellezza dei suoi posti e della sua natura. Ebbene sì, se Lubiana merita una visita, anche la natura della Slovenia è imperdibile. Il Paese ospita infatti delle meravigliose foreste e parchi ricchi di fauna e flora tutti da esplorare. Ma non solo, sono anche molte le grotte da scoprire e in cui avventurarsi, come quelle di Postumia. Anche le città minori meritano però una visita.

Spiccano tra queste ad esempio Maribor e la medievale Celje. E se si ha voglia di mare la Slovenia non ci deluderà! Nel Paese è infatti presente uno sbocco sul mare Adriatico dove l’atmosfera è più mediterranea. Qui è possibile passare le giornate facendo il bagno e alla scoperta di centri abitati come la pittoresca Capodistria.