Purtroppo il mal di schiena affligge molti di noi. Tra massaggi, yoga e creme cerchiamo di liberarci di questo problema. Non tutti sanno però che esiste un oggetto che può esserci d’aiuto. Chi soffre di mal di schiena non può fare a meno di questo strumento che ci faciliterà la vita spendendo solo pochi euro.

Le tante cause del mal di schiena

Il mal di schiena è spesso portato da una postura scorretta, ma non solo. In ogni caso i nostri muscoli hanno bisogno di supporto e di potersi rilassare nel modo giusto. Muscoli troppo contratti e posture sbagliate portano molti problemi. Al giorno d’oggi, inoltre, siamo spesso seduti durante la giornata, alla scrivania o in auto. In queste lunghe ore la nostra schiena può iniziare a fare male.

Per evitare il mal di schiena, quindi, dobbiamo anche provare a prevenirlo e non solo curarlo. In aiuto ci viene uno strumento utilissimo che dovremmo implementare nella nostra vita di tutti i giorni. Parliamo infatti del cuscino lombare.

In negozio o fai-da-te

Sono molti i negozi che vendono questi cuscini. Si tratta di cuscini, solitamente cilindrici, da inserire tra la sedia e la parte bassa della nostra schiena. Sono anche perfetti in auto. La loro forma supporta la schiena ed è particolarmente utile per chi soffre di sciatalgie, lombosciatalgie e altri tipi di mal di schiena. Se non vogliamo comprare un cuscino lombare in un negozio, possiamo farcene uno noi. Possiamo ad esempio utilizzare una sezione dei galleggianti cilindrici tipici delle piscine.

In alternativa possiamo cucire un sacchetto di stoffa di forma cilindrica e riempirlo di pezzi di stoffa e magliette da buttare. In questo modo potremo creare un cuscino lombare pronto all’uso con quello che abbiamo a casa. Chi soffre di mal di schiena non può fare a meno di questo strumento che ci faciliterà la vita spendendo solo pochi euro! Il consiglio però è quello di rivolgersi comunque la proprio medico se si soffre di mal di schiena forte.