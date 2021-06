La parola d’ordine dell’estate è “leggerezza”, che si tratti di alimentazione o di make up, proprio perché il caldo comincia davvero a farsi sentire.

Truccarsi in estate, ammettiamolo, è particolarmente fastidioso, anche perché con il sudore e il caldo rischiamo di rovinare tutto il lavoro fatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La prima regola è non appesantire la pelle, creando un trucco più naturale, così facendo il nostro trucco sarà molto piacevole, oltre che bellissimo.

Ecco come truccarsi d’estate per avere il nostro viso sempre fresco e luminoso

Per creare un look perfetto, adatto all’estate e ad ogni occasione, è importante dare risalto ai nostri occhi.

Stendiamo per prima cosa un fondotinta estivo, in questo modo proteggeremo la nostra pelle e realizzeremo la base giusta per un trucco a lunga durata.

Per mettere in risalto i nostri lineamenti, è consigliato un blush di tonalità pesca o anche rosato, a nostra preferenza.

In questo modo riusciremo a coprire eventuali difetti ma esalteremo le particolarità del nostro viso, ottenendo un risultato strepitoso.

Applichiamo della cipria per avere un risultato naturale ma anche radioso, adatto a questa stagione calda dell’anno.

Infine, focalizziamoci sugli occhi: ottimo un ombretto di crema turchese o azzurro, che si accompagna bene con il colore del mare.

Stendiamo il nostro ombretto, come a creare un contorno, proprio per far apparire il nostro sguardo più intenso.

Utilizziamo un eyeliner per ritoccare il contorno della palpebra, sia quella superiore che inferiore, sfumando leggermente con il polpastrello.

Per concludere, usiamo un mascara volumizzante per incorniciare i nostri occhi e dare quel tocco finale indispensabile.

Ecco come truccarsi d’estate per avere il nostro viso sempre fresco e luminoso, basta davvero poco per ottenere un look sensazionale anche d’estate.

Non dimentichiamo le labbra

Sarebbe consigliato applicare un trucco che mantenga le labbra leggere e dall’aspetto naturale ma che, allo stesso tempo le renda lucenti ed invitanti.

Molte di noi però, amano i colori vivaci, per cui ci si può sbizzarrire con queste tonalità che vanno dal rosso scarlatto fino al fucsia.