Il momento della sveglia è estremamente importante. Se lo sbagliamo rischiamo di rovinarci tutta la giornata, e di restare di pessimo umore. Per evitarlo dobbiamo quindi prendere gli accorgimenti giusti.

Tutto questo è particolarmente vero d’estate, dove il benessere diventa molto importante, per non cadere preda di qualche colpo di calore o svenimento. Vediamo quindi come svegliarci al meglio ed affrontare ottimamente la nostra quotidianità. Basta fare questi esercizi appena svegli per avere energia tutta la giornata.

Ecco perché è bene fare esercizio

Partiamo specificando le cause per cui un po’ di esercizi mattutini fanno bene. Innanzitutto, è il momento migliore per fare movimento. Infatti si tratta del periodo più fresco della giornata, quello in cui il caldo torrido si sente meno. Non solo, ma è anche il momento in cui è più facile organizzarsi, senza dover inserire l’esercizio in mezzo a lavoro, bambini da andare a prendere a scuola, e tutti i nostri vari impegni.

Inoltre è importante esercitarsi la mattina perché stimola subito la produzione di endorfine, rendendoci più energici ed ottimisti durante tutta la giornata.

Gli esercizi

Iniziamo con alcuni esercizi di stretching, che possiamo iniziare a fare nel letto. Estendiamo le braccia sopra la testa e facciamo stretching allungando tutto il corpo. Poi portiamo un ginocchio verso il corpo, e poi l’altro. Torniamo coricati e pieghiamo un po’ le ginocchia, poi ruotiamole a destra ed a sinistra, smuovendo così la colonna vertebrale. Poi sediamoci, e ruotiamo il busto a destra ed a sinistra. Portiamo infine il petto in fuori due o tre volte.

Successivamente alziamoci e facciamo alcuni squat, allungando le braccia e poi abbassando le gambe. Ne bastano una decina, non esageriamo se siamo fuori allenamento.

Se siamo più allenati possiamo anche aggiungere dieci push-up e trenta secondi di plank. Inoltre possiamo fare anche dieci affondi, che consistono nel fare un passo molto lungo, restando con la schiena dritta.

Basta fare questi esercizi appena svegli per avere energia tutta la giornata. Tutti gli esercizi dopo lo stretching possono essere ripetuti più volte, a seconda di quanto siamo allenati.

