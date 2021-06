La lavanda è davvero comune nelle case. Molti, infatti, la usano per profumare la propria casa. Altri, invece, sfruttano il suo olio essenziale per pulire e igienizzare alcune aree del proprio appartamento. Insomma, possiamo dirlo con fermezza. La lavanda è molto usata e tantissimi la amano. Ma c’è un altro uso, davvero poco conosciuto, che potrebbe tornarci più utile di ciò che possiamo immaginare. Vediamo allora nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Lo straordinario motivo per cui da oggi tutti vorranno mettere della lavanda sul balcone

La lavanda ha tantissimi usi e noi dobbiamo solo conoscerli tutti per poterli sfruttare al meglio. In questo caso, c’è un utilizzo davvero fantastico da scoprire. Infatti, questa pianta può essere utilizzata per abbellire il nostro balcone, emanando inoltre un profumo più unico che raro. E tutto ciò che dobbiamo fare è creare una ghirlanda con essa, che renderà l’esterno della nostra casa davvero elegante e raffinato. Scopriamo i passaggi da seguire per realizzarla.

La ghirlanda di lavanda, un accessorio unico da avere sul proprio balcone

Per prima cosa, procuriamoci una ghirlanda fatta di legnetti. O, in alternativa, creiamola noi se abbiamo della legna nel nostro giardino che vogliamo buttare. Prendiamo boi le nostre spighe di lavanda, assicurandoci che i fiori non siano ancora sbocciati e che presentino quel color viola tanto tipico. Facciamole essiccare per circa 3 giorni e, quando questa operazione sarà conclusa, chiudiamo più o meno 20 mazzetti. Disponiamoli ora sulla lunghezza della nostra ghirlanda, legandoli con il fil di ferro che ci saremo procurati in precedenza. Ed ecco la nostra ghirlanda, che renderà l’esterno della casa bellissimo. Dunque, abbiamo scoperto lo straordinario motivo per cui da oggi tutti vorranno mettere della lavanda sul balcone!

