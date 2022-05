Aspettiamo il caldo sempre con tanta impazienza, ma poi quando arriva non riusciamo proprio a non lamentarcene. D’altronde, se da un lato si rivela estremamente piacevole dopo la stagione fredda, dall’altro comporta diversi disagi.

In particolare a quanti hanno la tendenza a sudare in modo massiccio. Gli indumenti diventano grondanti e per salvarsi dall’imbarazzo bisognerà evitare o nascondere la formazione di aloni di sudore.

Inoltre, non meno antipatico è il viso carico di goccioline, tanto più se siamo truccate e comincia a colare il nostro make up. Per arginare questo problema saranno necessari accorgimenti e trucchetti.

I prodotti giusti

Quindi ecco come truccare il viso che suda tanto, la prima regola è scegliere i prodotti giusti.

Dunque saranno da evitare ombretti, illuminante e blush in crema. Molto meglio optare per cosmetici in polvere che non vadano ad accentuare l’aspetto umido del viso e che scivolino con meno facilità.

Per quanto concerne l’incarnato, oltre a preferire fondotinta in polvere, sarebbe meglio scegliere soluzioni meno pesanti e che lascino traspirare la pelle. Ad esempio una BB cream.

Per far aderire bene il trucco, sarà poi fondamentale stendere del primer prima di procedere col make up.

Inutile aggiungere che mascara, matita e rossetto dovranno essere waterproof se non vogliamo rischiare di vederli sciogliere completamente sul nostro viso.

Una volta realizzato il nostro make up sarà consigliabile poi fissarlo.

Ecco come truccare il viso che suda tanto quando fa caldo e 3 segreti per fissare il make up senza fissante

Esistono appositi prodotti fissanti per il nostro trucco. Nel caso, però, ne fossimo sprovviste e non volessimo acquistarne, possiamo rivolgerci a 3 soluzioni casalinghe ma efficaci.

La prima è prendere dell’acqua bella fredda, quasi ghiacciata, e inserirla in un vaporizzatore.

Una volta completato il make up, basterà spruzzarla sul nostro viso. Dovrebbe andare ad agire sui pori della pelle e assicurare una maggiore tenuta.

Se siamo solite usare per la cura della pelle del gel all’Aloe vera, ci farà piacere sapere che risulta utile anche per fissare il trucco. Sarà sufficiente mescolarne un cucchiaio in un vaporizzatore pieno d’acqua tiepida ed avremo ottenuto un nuovo utile prodotto.

Passiamo all’ultima soluzione che contempla un altro cosmetico molto diffuso: l’acqua di rose. La si mescolerà con la glicerina vegetale e la si applicherà sul viso.

Si potrebbe anche fare da sé l’acqua di rose mettendo in infusione i petali dei fiori. Procediamo in questo modo solo se abbiamo la certezza dell’assenza di pesticidi e prodotti chimici.

Naturalmente, qualunque fissante sceglieremo di usare, assicuriamoci che non ci irriti la pelle. Si raccomanda poi particolare attenzione nel maneggiarlo per evitare che finisca negli occhi o nelle mucose nasali e orali.

Dopo aver appreso le giuste strategie, truccarsi in estate non sarà più un incubo e fonte di preoccupazione.

Lettura consigliata

Per eliminare i peli superflui dal viso in modo naturale senza ceretta o pinzetta sarebbe questo il rimedio casalingo