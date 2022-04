Le macchie sui vestiti sono davvero un classico e ci fanno anche arrabbiare. Un bicchiere di vino rovesciato, una tazza di caffè sulla camicetta, i vestitini dei nostri figli sporchi di cioccolato o pennarelli. A volte, per togliere le macchie proviamo con la candeggina ed è qui che si verifica la catastrofe. Perché eliminare una macchia finiamo per scolorire la maglia o il pantalone a causa dell’azione invasiva del prodotto.

Oppure a volte noi stessi macchiamo la nostra maglia preferita mentre siamo intenti a utilizzare la candeggina per pulire il bagno. Il risultato è la disperazione per il tessuto rovinato, che ci apprestiamo a buttare con rabbia e lacrime. Questa però non è la fine che deve fare per forza una stoffa macchiata perché un rimedio esiste e lo hanno sempre usato le nostre nonne. Ecco come togliere le macchie di candeggina dalla maglia, dal pantalone o dal jeans e riavere in mano l’adorato capo di abbigliamento come nuovo.

I pregi e le accortezze dell’uso della candeggina

Candeggina è il nome con cui generalmente chiamiamo i detergenti a base di ipoclorito di sodio. Conosciamo bene questi prodotti perché li utilizziamo per disinfettare gli ambienti domestici, i pavimenti, i sanitari. Con la candeggina eliminiamo macchie e deodoriamo gli ambienti, quando la acquistiamo profumata. Sappiamo però che la candeggina è da usare con i guanti e che è un prodotto che può causare irritazioni e rischi. Le sue macchie hanno il potere di scolorire all’istante i colori e quando per caso finiscono su un nostro capo sono dolori. Ma le nostre nonne sapevano come fare per rimediare a questo tipo di incidenti.

Ecco come togliere le macchie di candeggina dai tessuti grazie a un rimedio della nonna da provare subito

Prima di buttare nell’immondizia una maglia che ci sembra rovinata dalla candeggina, fermiamoci. Perché basta utilizzare l’alcool, quello contenuto all’interno di bevande come il gin o la vodka. Per cui, se abbiamo una bottiglia di questi alcolici in casa, possiamo versarne un quantitativo su un batuffolo di cotone in modo da impregnarlo e iniziare a tamponare le macchie. L’azione dell’alcool farà in modo che la tinta stessa del tessuto ricolori la macchia causata dalla candeggina. Dovremo insistere con questo metodo finché non avremo notato la scomparsa della traccia lasciata dalla candeggina. Alla fine, dovremo risciacquare il nostro capo sotto acqua fredda corrente e metterlo in lavatrice. Al termine del ciclo di lavaggio potremo notare la nostra maglia tornata come nuova.

