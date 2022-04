L’esigenza di risparmiare su una spesa come quella del parrucchiere, ci porta molto spesso a scegliere di fare la tinta in casa da soli. Per questo motivo acquistiamo al supermercato una scatola già pronta e conveniente, e ci approssimiamo a leggere le istruzioni d’uso per fare tutto tra le mura domestiche. Certo non avendo la stessa professionalità di un parrucchiere, possiamo commettere degli errori e, soprattutto, sporcare dappertutto.

Le soluzioni per tingere i capelli sono costituite da una miscela di prodotti chimici, che macchiano facilmente sia la pelle che gli oggetti dove inavvertitamente cade una goccia. Il guaio peggiore si verifica quando la tinta per capelli cade su un complemento di arredo pregiato e composto da materiali tessili, come il tappeto dell’ingresso o del bagno.

Ci agitiamo quando dobbiamo pulire un tappeto pregiato macchiato, figuriamoci da un prodotto invasivo. Non tutti sanno, però, che è facile eliminare le macchie di tintura cosmetica dal tappeto perché basta un piccolo segreto, un rimedio della nonna che non sbaglia mai e si prepara in un lampo.

L’aiuto dell’aceto e del bicarbonato

Togliere le macchie di tinta per capelli dal tappeto è semplice grazie a due prodotti che abbiamo in casa. Si tratta dell’aceto bianco e del bicarbonato di sodio. L’acido acetico presente nell’aceto è in grado di rimuovere lo sporco, mentre l’azione abrasiva della polvere di bicarbonato riesce a togliere per bene la macchia. Realizzare una piccola soluzione a base di acqua, aceto e bicarbonato può dunque risolvere il problema della goccia di tintura caduta sul tappeto senza rovinarlo, come invece potrebbe fare un solvente chimico.

È facile eliminare le macchie di tintura per capelli dal tappeto, il segreto è questo efficace stratagemma

Se una macchia di tintura cosmetica per capelli è schizzata sul nostro tappeto, possiamo rimuoverla versando in una ciotola un bicchiere d’acqua. Qui aggiungiamo un cucchiaio di aceto bianco e uno di bicarbonato. Mescoliamo, prendiamo un canovaccio pulito e intingiamo la sua punta nella soluzione preparata. Strofiniamo la macchia sul tappeto attendendo l’assorbimento del preparato, quindi ripetiamo altre due volte. Terminiamo versando un minimo quantitativo di acqua fredda sulla macchia, per togliere il residuo della soluzione. Al termine delle operazioni il tappeto sarà come nuovo.

Se notiamo la particolare resistenza della macchia al trattamento, possiamo provare a lasciare la soluzione in posa su di essa per 30 minuti e poi rimuoverla.

