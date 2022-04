Il lavoro domestico è sempre dietro l’angolo, anche quando facciamo finta di non vederlo. Non si può infatti mancare troppo l’appuntamento con la pulizia del lavabo e dei sanitari del bagno o dei fornelli e del piano cottura della cucina. Per quanto non sia piacevole, questo compito è doveroso per il bene dell’igiene della nostra casa e soprattutto per la lunga vita stessa dei componenti degli ambienti.

Quando rimandiamo un po’ troppo il dovere, possiamo ritrovarci privi degli strumenti di pulizia adeguati. Ciò accade proprio perché, perdendo l’abitudine ciclica di pulire, non acquistiamo detergenti o panni. Ed ecco che, all’improvviso, quando cerchiamo una spugna non la troviamo. Ma un rimedio alternativo c’è.

Non servirebbe la spugna per pulire il bagno, il piano cottura, il fornello, perché in alternativa possiamo provvedere da noi con quello che abbiamo in casa, combinando una superficie in cotone con un intramontabile rimedio della nonna.

Bicarbonato e cotone

Le tipiche spugne che si usano per pulire la cucina o il bagno sono composte da una parte morbida in grado di assorbire l’acqua e da una parte abrasiva. Ma possiamo ricreare la stessa azione abrasiva. Dobbiamo usare la polvere di bicarbonato di sodio spolverata su un panno di cotone, come un lembo di una vecchia t-shirt. Il cotone è il materiale migliore perché non lascia pelucchi sulle superfici. Scopriamo come sostituire la spugna in casa combinando un prodotto come il bicarbonato di sodio con un tessuto come il cotone.

Non servirebbe la spugna per pulire il bagno o la cucina perché potremmo sostituirla in un modo davvero molto furbo

Quando dobbiamo pulire il lavabo, la vasca o i sanitari del bagno e non abbiamo una spugna in casa, possiamo tagliare un lembo di una vecchia maglietta in cotone. Dobbiamo poi ripiegarlo più volte e, su un lato, stendervi della polvere di bicarbonato con un cucchiaio. Useremo quindi il panno con il bicarbonato per pulire. Alla fine risciacqueremo con un altro panno imbevuto d’acqua.

Potremo fare la stessa cosa per lustrare il fornello, il piano cottura e il lavello della cucina. L’azione abrasiva del bicarbonato rimuoverà per bene le macchie e le incrostazioni. Usando questo metodo non ci faremo trovare alla sprovvista a causa di eventuali mancanze o dimenticanze tra gli strumenti per la pulizia della casa.

Lettura consigliata

Ecco come stirare un tessuto in lycra in sicurezza grazie a un facile trucco