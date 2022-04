Invecchiare non piace a nessuno e se quando si è giovani non ci si pensa, dopo i 40 anni diventa invece difficile scacciare questa idea. L’implacabile scorrere del tempo si ferma sul nostro volto lasciando i suoi segni, che si manifestano con le tanto detestate rughe. Queste fanno apparire il viso segnato, con più anni da sopportare, stanco.

La causa è il cedimento cutaneo e la pelle non riesce più a rigenerarsi perché carente di idratazione ed elasticità. Per risolvere questo problema, che ci fa sentire sotto tono quando ci guardiamo allo specchio, possiamo trovare aiuto nel mercato della cosmesi. Questo propone molti prodotti ma per eliminare le rughe leggere sul viso in maniera efficace e ridurre la presenza di quei segni che invece sono già marcati, esiste una soluzione inconsueta. Si tratta dell’utilizzo, con parsimonia e sporadico, di una crema pensata per la cura di un’altra parte del corpo, anch’essa delicata.

I segni del tempo sul volto

Le rughe compaiono sul volto per varie cause. Sulla fronte e attorno agli occhi sono spesso il risultato dei segni di espressioni facciali mentre attorno alla bocca possono essere causate dall’abitudine alla sigaretta. Le rughe glabellari, ossia quelle verticali che si notano all’attaccatura delle sopracciglia, appaiono dopo i 40 anni a causa della diminuzione di collagene. Su una pelle disidratata è più facile che si formino rughe. Anche le cattive abitudini come il fumo, l’alcol e una dieta sregolata possono avere un ruolo nella comparsa di segni sul viso. Una crema particolare però, potrebbe porre rimedio a tutto questo.

Per eliminare le rughe leggere sul viso assottigliando quelle profonde la soluzione ottimale potrebbe essere questa crema vellutata che pochi penserebbero di utilizzare

Se guardandoci allo specchio sembra che i prodotti cosmetici per la cura del viso non facciano effetto, possiamo provare a utilizzare una crema mani naturale a base di olio d’oliva, ingrediente che avrebbe proprietà idratanti ed emollienti.

Basta stenderne una piccolissima porzione sulle rughe glabellari e della fronte per vederle quasi scomparire, se queste sono leggere. Se invece abbiamo segni più marcati sul viso, come agli angoli della bocca, grazie a una piccola porzione di crema mani vellutata questi attenueranno la loro profondità.

Dobbiamo però sempre ricordare di utilizzare questo prodotto in minima quantità e sporadicamente poiché la crema mani all’olio d’oliva è pensata per un’altra parte del corpo, anch’essa con cute molto sottile e da trattare con cura.

