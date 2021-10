Ci sono frutti che spesso non fanno parte della nostra regolare alimentazione, sia perché non sono diffusi, sia perché li ignoriamo. Ma in natura esistono molte varietà di frutta e verdura già noti in epoche molto antiche.

Infatti, attraverso scritti, rappresentazioni e testimonianze sappiamo che anche i Greci apprezzavano le qualità di alcune specie, oggi dimenticate. Erano la pietanza finale di lussuosi banchetti o doni golosi offerti agli dei. Come i famosi “pomi d’oro”, dell’isola di Creta, erano dei frutti particolarmente apprezzati e quasi divini.

La Dea della Terra li donò ad Era e Zeus come regalo di matrimonio, custodite nel giardino delle Esperidi. Una delle fatiche di Ercole consisteva nel recuperarne 3, impresa che non fu per nulla facile. Ma di quale frutto stiamo parlando?

Il frutto simbolo della fecondità e dell’amore, offerto per secoli agli dei e utilizzato in passato come rimedio curativo, la mela cotogna. Sono i frutti dell’albero del melo cotogno, il cydobia oblonga, della famiglia delle rosacee. Una pianta asiatica, che arrivò anche in Europa inizialmente come pianta decorativa.

Questo piccolo albero, che raggiunge massimo 5 metri, produce dei bellissimi fiori grandi bianchi e rosa, che somigliano a delle rose. Purtroppo, oggi non riscuotono lo stesso successo del passato, le coltivazioni più importanti le troviamo in Lombardia e Veneto.

Le mele cotogne sono simili alle classiche mele o alle pere, la buccia è di colore giallo, hanno una forma irregolare tondeggiante e sono profumatissime. La polpa è molto soda e il sapore, a crudo, tende ad essere acidulo, per questo motivo molti mangiano le mele cotogne cotte in diversi modi. Ma ciò che lo rende un ottimo frutto autunnale sono le proprietà e valori nutrizionali.

Non tutti conoscono questo curioso frutto povero di grassi e ricco di fibre e minerali, è un alimento da non sottovalutare da diversi punti di vista.

Proprietà

La mela cotogna contiene pochissime calorie, circa 26 ogni 100 gr di frutto, inoltre è ricca di fibre solubili e insolubili. Ma non è l’unica caratteristica, perché è fonte di vitamina A (retinolo), B6, C, riboflavina e moltissimi minerali, come magnesio, fosforo, potassio, zinco, rame.

Le fibre, gli antiossidanti e i minerali lo renderebbero un frutto adatto a chi soffre di problemi gastrointestinali, come segnalato dall’Istituto Humanitas. I possibili benefici riguarderebbero anche la salute della pelle, dei capelli, della circolazione. Dato che la mela cotogna potrebbe, in certi casi, interferire con alcuni farmaci, è bene sempre contattare il proprio medico per capire se possiamo ingerirli.