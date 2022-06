I gioielli sono degli accessori che ogni donna custodisce gelosamente. Hanno la capacità di rendere elegante e raffinato ogni tipo di outfit. Inoltre, sono perfetti per dare un tocco speciale anche al look più semplice. Si possono abbinare perfettamente ad un abito elegante, ma anche a jeans e T-shirt.

I gioielli illuminano e danno luce alla persona che li indossa. Non importa che siano costosi o comprati a poco prezzo, ogni bijoux ha la sua importanza e la sua utilità.

Pensiamo alle classiche e intramontabili collane di perle, ma anche agli accessori in resina, che nella prossima estate ritorneranno in auge.

Ecco come sistemare i gioielli per evitare che si aggroviglino utilizzando queste idee utili anche per chi ha poco spazio

Molti di noi indossano i gioielli ogni giorno. Capita spesso, però, che prima di uscire non si riesca a trovare un orecchino in particolare o si passi del tempo a sciogliere le collane intrecciate e agganciate tra loro. Questo succede perché, talvolta, abbiamo poca cura dei nostri gioielli e li lasciamo in un cassetto senza sistemarli. Proprio come le scarpe e i vestiti, anche i nostri bijoux devono essere riposti con molta attenzione per evitare che si rovinino in fretta.

Per sistemarli una volta per tutte potremmo seguire questi semplici consigli. Iniziamo dividendo i gioielli per categoria. Eliminiamo quelli rotti che non possiamo recuperare e quelli che non utilizziamo più da tempo.

Per sistemarli al meglio e soprattutto in mancanza di spazio, possiamo acquistare un portagioie diviso in scomparti. Questo ci permetterà di evitare che i gioielli si intreccino tra loro. È fondamentale che la parte esterna sia molto resistente, mentre la parte interna morbida e di velluto.

Altre soluzioni fai da te

Se, però, abbiamo poco spazio a disposizione, possiamo anche decidere di appendere i nostri gioielli al muro, posizionando dei ganci. Questa soluzione è perfetta per riporre le collane lunghe e gli orecchini.

Con un po’ di fantasia e manualità, poi, possiamo anche creare un portagioielli utilizzando una semplicissima gruccia per gli abiti. L’operazione è davvero semplicissima. Basterà posizionare al di sotto della gruccia di legno dei gancetti. Una soluzione molto utile per appendere gli orecchini.

Sfruttiamo, invece, la gruccia che si utilizza per i pantaloni (quella dotata di stecca orizzontale) per mettere in ordine bracciali e collane.

Ecco, dunque, come sistemare i gioielli per evitare che si rovinino velocemente.

