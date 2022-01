Negli ultimi tempi, nel campo nell’estetica, tutti stanno impazzendo per un nuovo trattamento professionale: la laminazione di ciglia e sopracciglia.

Si tratta di un procedimento considerato la “nuova frontiera” in campo estetico per abbellire i peli del nostro viso. Sembra essere una tecnica molto promettente, che riempie le ciglia e le sopracciglia, creando volume e pienezza laddove non ce ne fosse.

Oltre ai risultati senza dubbio molto validi, bisogna ammettere, però, che il trattamento abbia un costo alquanto importante. Senza considerare che, per ottenere un risultato davvero eccellente, si debba ripetere il trattamento più volte nel tempo.

Anche per questi motivi, c’è chi preferisce optare per delle tecniche più naturali e semplici da attuare per ottenere sopracciglia davvero perfette. Scopriamo insieme le tecniche più efficaci per farlo.

Ecco come sistemare e infoltire le sopracciglia senza laminazione con questi 3 ingredienti completamente naturali

Le sopracciglia hanno un peso fondamentale sul nostro viso. Se si diradano, presentano buchi o hanno forme strane, possono realmente modificare il nostro sguardo.

Lo sguardo, appunto, è ciò che giova di più di un paio di sopracciglia ben fatte. Possiamo enfatizzare i nostri occhi non solo con questo trucco perfetto per nascondere le palpebre cadenti, ma anche grazie a delle sopracciglia curate. Solo così, infatti, potremmo rendere il nostro sguardo più profondo e seducente.

Per questo motivo è importante prendersene cura.

Ecco i metodi naturali per prendersene cura

Il primo consiglio utile è quello di non utilizzare più la pinzetta, almeno per qualche giorno. In questo modo, infatti, permetteremo alle sopracciglia di crescere in totale libertà e potremo gestire meglio i nostri peli.

Inoltre, uno dei rimedi più utili per aiutare il benessere delle nostre sopracciglia è l’olio di ricino. Quest’olio vegetale, infatti, riuscirebbe a rinforzare e volumizzare le sopracciglia. Inoltre, grazie alle sue proprietà, renderebbe sopracciglia e ciglia più lunghe e folte. Basterà applicarne poche gocce sulle sopracciglia, aiutandosi con un cotton fioc, la sera, prima di andare a dormire.

Ovviamente, prima di questa applicazione, sarà importante struccarsi e pulirsi il viso correttamente. È fondamentale, poi, sapere cosa succede alla pelle se si usano spugnette e pennelli non lavati accuratamente.

Altri 2 ingredienti molto nutrienti

Allo stesso modo potremo sfruttare le potenzialità dell’olio di cocco e di quello di mandorla. Questi olii vegetali sono ricchi di vitamine e minerali e hanno una naturale capacità di risanare, rinforzare e infoltire le sopracciglia naturalmente.

Anche in questo caso potremo stendere i prodotti con un cotton fioc o con un leggero massaggio sulle sopracciglia. Ecco, dunque, come sistemare e infoltire le sopracciglia senza laminazione con questi 3 ingredienti completamente naturali!

Facciamo attenzione, però, ad evitare il contatto di questi prodotti con gli occhi.