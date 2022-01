Fiorello sta al Festival di Sanremo 2022 come Silvio Berlusconi al Quirinale. Non per una questione politica ma per l’incertezza che regna quando si parla di una sua possibile presenza sul palco dell’Ariston. Infatti la partecipazione dello showman, che nei modi e nei tempi sarebbe diversa dallo scorso anno, è ancora da decidere. Il mattatore siciliano non ha ancora sciolto la riserva e chissà se le voci saranno suffragate dalla realtà e Fiorello possa cedere e affiancare anche solo per una manciata di minuti l’amico Amadeus. In merito circolano voci ufficiose che hanno il sapore della diceria e del gossip. La sua presenza sarebbe auspicabile soprattutto per evitare quel meccanismo di confronto tra le due edizioni che pure potrebbe scattare nella critica e nei telespettatori.

Il confronto

A voler esser cattivi potremmo cadere in questa tentazione. In fondo l’edizione 2021 rimarrà alla Storia per l’assenza di pubblico, la pandemia nel pieno del suo sviluppo e ovviamente per la coppia vincente Amadeus-Fiorello. La sinergia tra i due, che in punta di piedi si era presentata già nel 2020, ha fatto il botto. Ascolti altissimi nonostante la platea vuota adornata alla meglio con bizzarri palloncini che solo il grande spirito sportivo dei conduttori poteva accettare. Oltre al budget. Una liaison (legamento) vincente non foss’altro per quell’amicizia personale e autentica tra i due che è arrivata fino a casa. E forse potrebbe ancora una volta trainare Fiorello in quel di Sanremo.

Difatti è ancora incerta la presenza di Fiorello a Sanremo

Tuttavia Amadeus è corso ai ripari e gli ospiti illustri non mancano come pure la certezza della popolarità di Checco Zalone. Poi (tra gli altri) i Maneskin per strizzare l’occhio ai giovanissimi e al parterre internazionale come lo è pure il mix di concorrenti. Ventidue in gara: da Gianni Morandi ad Achille Lauro, Emma e Irama passando per Iva Zanicchi e Massimo Ranieri. Solo per citarne alcuni. Il resto è noto ai più. Una squadra in gara capace di calamitare davanti al teleschermo tutte le età. Ma l’incognita rimane, infatti è ancora incerta la presenza di Fiorello a Sanremo. E inutile dire che il dubbio sulla partecipazione dell’ex animatore delle piazze con il suo Karaoke, crea quella suspense necessaria per poter dire che «Sanremo è Sanremo». Anche quest’anno.