Ci sono degli oggetti di uso comune che quando non servono più vengono immediatamente buttati via. In realtà, utilizzando un po’ di fantasia e di ingegno, molti di questi scarti potrebbero essere riciclati.

Ad esempio, pensiamo ai collant smagliati, che possono diventare velocemente un oggetto utilissimo per ripararsi dal freddo. Oppure, inserendo dei noccioli di ciliegia in una vecchia federa si potrebbero ridurre i dolori e le contusioni.

Quindi, modificare la destinazione d’uso di alcuni oggetti aiuterebbe a produrre meno rifiuti e potrebbe farci risparmiare dei soldi.

Un oggetto di uso comune

Un oggetto che molti di noi buttano via è lo spazzolino da denti. Uno strumento di uso quotidiano utilizzato per l’igiene orale, che consente di rimuovere le impurità presenti su denti e gengive.

Generalmente lo spazzolino da denti dovrebbe essere sostituito ogni 3 mesi, circa, ma la sua durata varia in base all’usura. Sappiamo tutti che, una volta concluso il suo utilizzo, questo oggetto sarà necessariamente buttato nella spazzatura.

In realtà, usando un po’ di fantasia, possiamo cambiare la sua destinazione d’uso e utilizzarlo per altri scopi.

Ad esempio, lo spazzolino da denti potrebbe essere molto utile per le pulizie di casa. Pensiamo a quelle terribili fughe del pavimento e delle piastrelle. Questo oggetto ci aiuterebbe a pulirle velocemente e senza sforzi.

Non dimentichiamo le scarpe bianche, che si sporcano molto velocemente. Utilizzando lo spazzolino da denti e dei prodotti specifici, sarà facilissimo eliminare lo sporco.

Perfetto per le pulizie ma il vecchio spazzolino da denti può anche essere usato per curare labbra e corpo

Questo oggetto può anche essere utilizzato per la cura del corpo. Pensiamo alle labbra che in inverno appaiono secche e screpolate. Lo spazzolino da denti ci potrebbe aiutare a renderle lisce, sane e anche più carnose. Infatti, sarà facilissimo realizzare uno scrub per eliminare le cellule morte.

Ma come fare? Applichiamo un po’ di miele sulle labbra e con l’aiuto dello spazzolino da denti a setole morbide eseguiamo un leggero massaggio. Facciamo attenzione a non strofinare troppo, perché potremmo ottenere l’affetto contrario. Dopo il trattamento utilizziamo un burrocacao o un olio nutriente.

Ora passiamo alle gambe e alle braccia. Possiamo utilizzare questo oggetto per esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte. Non dimentichiamo i piedi, strofiniamo insistendo soprattutto sui talloni.

Quindi è perfetto per le pulizie ma il vecchio spazzolino da denti può anche essere usato per curare labbra e corpo.