Le spugnette per il trucco vanno lavate quotidianamente. Non si sfugge.

È inutile lavare attentamente il viso con mille detergenti biologici al 99%, senza sostanze chimiche, all’olio di argan e all’estratto di andiroba del Sudamerica se poi, nella fase del trucco, si utilizzano spugnette e pennelli lavati solo una volta, nel lontano ’89.

Infezioni cutanee, proliferazione di batteri e irritazione sono solo alcuni dei problemi causati dall’utilizzo di strumenti sporchi. O comunque non lavati quanto necessario.

Vediamo insieme cosa succede alla pelle se si usano spugnette e pennelli non lavati accuratamente.

I risultati sulla pelle

L’utilizzo di spugnette da trucco è fondamentale per un buon risultato finale. Il problema è che, se le spugnette non vengono lavate, i residui di trucco e le polveri depositate possono provocare la proliferazione di batteri e sostanze dannose. Questi, nella seduta di trucco successiva, andranno a depositarsi sulla pelle. Occludendone i pori. Oltre a causare irritazioni e brufoli.

Attenzione: questi problemi possono essere provocati anche se la pelle è continuamente stimolata e toccata con le mani sporche. O non perfettamente lavate. Ricordiamo che sotto le unghie si annida potenzialmente una grande quantità di batteri. Nemici del benessere della pelle.

Come pulire questi strumenti da trucco

Il consiglio più semplice è anche quello funzionale: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro.

Al termine del suo utilizzo, la spugnetta di deve lasciare in ammollo per qualche minuto all’interno di questa soluzione. Dopo qualche minuto, sciacquare bene con acqua per rimuovere le eventuali incrostazioni di trucco più resistenti. Quindi lasciare asciugare naturalmente.

Il processo è perfetto anche per la pulizia dei pennelli. La pulizia di questi strumenti ha una doppia valenza. Oltre che mantenere in salute la nostra pelle, tenere puliti spugnette e pennelli permetterà di ottenere sempre sfumature di trucco perfette.

Abbiamo visto insieme cosa succede alla pelle se si usano spugnette e pennelli non lavati accuratamente.