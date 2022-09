Non è sempre così semplice riuscire a capire che cosa sta cercando di dirci il nostro corpo. A volte ci sono dolori che potrebbero essere causati da più fattori. Un semplice mal di pancia o dolore allo stomaco potrebbe indicare la presenza di un virus intestinale, ma anche di un’infiammazione cronica. Potrebbe essere dovuto all’aver mangiato male, oppure potrebbe trattarsi di un’intolleranza alimentare.

Allo stesso modo, anche un dolore alla schiena può essere confuso con un dolore ai reni, ad esempio. Tuttavia, le due condizioni sono diverse tra loro. Ecco come si potrebbe distinguere il mal di reni dal dolore alla schiena conoscendo tutte le caratteristiche. Da piccoli accorgimenti si può capire meglio, senza farsi prendere dal panico pensando a malattie più gravi come magari un tumore.

Naturalmente la prima cosa da fare quando si avverte un dolore è rivolgersi al proprio medico di fiducia. Lui saprà capire quale tipo di specialista sia adatto per il problema. Ad ogni modo, conoscere qualcosa in più su queste condizioni non fa mai male.

Ecco come si potrebbe distinguere il mal di reni dal mal di schiena

A volte non è facile capire che cosa sta succedendo dai sintomi che si avvertono. Pensiamo, ad esempio, ad una leggera intolleranza al glutine. Oppure, anche il mal di schiena può essere causato dalla colonna vertebrale, ma anche dai muscoli, oppure dai reni. Come si fa a distinguere le varie cose? Per prima cosa è necessario capire esattamente dov’è localizzato il dolore. Poi, fare attenzione a tutti i sintomi che si manifestano in contemporanea.

Il mal di schiena è di sicuro più diffuso e si tratta di un dolore di solito localizzato nella parte bassa della schiena. Tuttavia, si avverte dolore anche al collo e alle spalle. Può essere causato da un nervo, da un muscolo, se infiammati, oppure dalle ossa. Un problema ai reni, invece, si manifesta di solito con un dolore al fianco. La parte dolorante risulta essere quella tra la colonna vertebrale e la parte inferiore delle coste. Può essere localizzato ad un solo fianco oppure ad entrambi.

Le differenze tra mal di reni e mal di schiena

Oltre alla posizione, è importante capire l’intensità del dolore. Il mal di schiena provoca un dolore di solito sordo, acuto o cronico. Se la causa risiedesse in un nervo potrebbe subentrare una sensazione di bruciore. Il dolore peggiora in base ai movimenti che si compiono.

Invece, il male ai reni è estremamente acuto di solito, sordo in caso di infezione. Per quanto riguarda l’intensità, non aumenta e non diminuisce ma rimane costante. Si sente di più se si tocca la parte interessata. Diminuisce se si affronta una terapia farmacologica che risolve il problema.

I sintomi delle due condizioni

Il mal di schiena si manifesta attraverso gonfiore, spasmi muscolari, formicolio e intorpidimento di una gamba, di solito. Inoltre, potrebbe subentrare mal di testa, vertigini e formicolio alle mani.

Il mal di reni può causare nausea e vomito, febbre, problemi nella minzione, urina scura e torbida. Subentra quasi sempre la costipazione, oppure la diarrea, in ogni caso problemi intestinali e alla vescica.

