La pressione sanguigna è uno dei problemi che affligge tante persone. Diventa un problema se sono presenti altre patologie oppure se si supera una certa età. È naturale, ad esempio, avere problemi di pressione se si hanno anche problemi di sovrappeso e obesità.

La pressione è la forza con cui il cuore spinge il sangue in tutto il nostro corpo. È un’azione fondamentale per tenerci in salute. Infatti, se la pressione è troppo bassa, oppure troppo alta, l’organismo inizia a non funzionare come dovrebbe. Il valore normale dovrebbe aggirarsi attorno a 80/120 mmHg. Ma come si potrebbe capire di avere la pressione alta senza misurarla?

I sintomi legati all’ipertensione, così come quelli legati all’ipotensione, la condizione opposta, sono molto chiari. In entrambi i casi è meglio conoscere le varie caratteristiche, sapere come riconoscere dei cali o dei picchi di pressione per poter intervenire nel modo giusto.

Come si potrebbe capire di avere la pressione alta senza misurarla

Se non si è a casa e non si ha a disposizione uno strumento apposito per rilevare i valori della pressione sanguigna, bisogna fare attenzione ai sintomi. Anche nel caso di un attacco di panico quando si è da soli occorre sapere come affrontarlo nel modo giusto. La pressione alta, o ipertensione arteriosa, si manifesta in diversi modi. Può comparire, ad esempio, un mal di testa improvviso e avere la sensazione di vertigini. Questo si verifica soprattutto al mattino.

Inoltre, ci si può sentire d’un tratto storditi e sentire un fastidioso ronzio nelle orecchie. La vista potrebbe avere dei piccoli disturbi. Questi possono essere l’annebbiamento, presenza di piccoli puntini o visione nera. Non solo, a volte l’alta pressione comporta perdita di sangue dal naso e in questo caso si parla di epistassi.

Cosa fare con la pressione alta

Se la domanda è che cosa fare nell’immediato, allora ci sono una serie di rimedi per abbassare la pressione senza farmaci. L’importante è rilassarsi, bere acqua, cercare di far fluire il sangue nella parte inferiore del corpo immergendo i piedi in acqua calda. Detto questo, è fondamentale rivolgersi al proprio medico.

Se la pressione alta, invece, è una condizione costante, allora bisogna modificare lo stile di vita. Le indicazioni del medico sapranno essere chiare. Lo specialista potrebbe decidere di prescrivere dei farmaci appositi. Ad ogni modo, occorre eliminare il fumo, l’alcol, mangiare meglio riducendo i grassi. Inoltre, bisogna assolutamente camminare, fare un po’ di attività fisica ed evitare di essere troppo sedentari.

Molte persone sono pigre o non hanno il tempo di dedicarsi alle attività sportive. Ma per rimanere in salute non occorre dedicarsi allo sport a tempo pieno, basta davvero poco. Gli esperti consigliano di camminare 30 minuti al giorno. Questo riduce il rischio di pressione alta, di ictus e di infarto di molto.

I fattori che portano all’ipertensione

I fattori che possono portare all’ipertensione arteriosa, così come si apprende da Humanitas, possono essere genetici, ereditari, legati anche all’età. Tuttavia, le cause più comuni sono il diabete, il sovrappeso, la sedentarietà, lo stress, l’eccesso di sodio e la carenza di potassio.

