Sebbene non sia garanzia di successo, previa verifica della compatibilità col proprio profilo di rischio, comprare azioni sottovalutate e solide dal profilo finanziario è sicuramente un buon punto di partenza.

Quali sono a Piazza Affari le azioni interessanti per sottovalutazione e solidità finanziaria? Sicuramente Webuild è un titolo molto interessante anche perché ha elevate prospettive di crescita, La società, infatti, è molto presente sui mercati esteri e recentemente è stata anche inserita ella classifica dei primi 10 costruttori internazionali negli Usa e in Australia e tra i primi 10 al mondo per ricavi generati da attività a tutela dell’ambiente.

Un titolo con forte sottovalutazione ed situazione finanziaria buona

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Webuild sono sottovalutate. In particolare, il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Se a questo si aggiunge il fatto che il titolo è valutato 0,2 volte il suo fatturato del 2022, si conclude che i livelli di valutazione sono molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Come riportato sulle riviste specializzate, la situazione finanziaria di Webuild è buona. L’indice di liquidità di un’impresa indica la sua capacità di soddisfare gli impegni nel breve periodo utilizzando le risorse già liquide o liquidabili. Se superiore a 1 vuol dire che l’azienda non ha problemi.

Nel caso specifico di Webuild è pari a 1,49 confermato la buona condizione finanziaria. Il rapporto tra debito e capitale è pari al 150%.

Azioni interessanti per sottovalutazione e solidità finanziaria: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 23 settembre in ribasso del 2,06% rispetto alla seduta precedente a quota 1,334 euro.

La tendenza in corso è ribassista, ma ha raggiunto il suo obiettivo più probabile in area 1,321 euro e da quel punto ha subito un brusco stop. Allo stato attuale, quindi, ci sono elevate probabilità che il titolo possa rimbalzare almeno fino in area 1,4 euro. Sopra questo livello, poi, l’inversione rialzista potrebbe essere acclarata. Sotto area 1,321 euro, invece, le azioni Webuild potrebbero accelereare al ribasso verso gli altri obiettivi indicati in figura.

