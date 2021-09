Il riso è uno dei cereali più amati al Mondo ed è alla base di tanti regimi alimentari. Questo piccolo cereale, infatti, è perfetto per preparare insalate fredde, risotti, sformatini, arancini, sushi e molto altro ancora. Eppure, non tutti sanno che esistono circa 140 tipi diversi di riso, alcuni più comuni ed altri più rari. E per ogni ricetta a base di riso, scegliendo il tipo sbagliato si otterranno risultati mediocri. Vediamo quindi quali sono i principali tipi di riso e quando usarli.

Ecco come scegliere sempre il riso migliore e più adatto ad ogni ricetta: la forma

Il riso è un cereale fondamentale per una dieta sana ed equilibrata di origine orientale. In effetti, nei Paesi orientali costituisce la base dell’alimentazione. È altamente digeribile e contiene prevalentemente carboidrati, ma in piccola quantità contiene anche delle proteine. Inoltre, è sempre meglio consumare del riso integrale perché i risi raffinati perdono parte delle proprietà.

Tuttavia, è bene sapere quale riso scegliere per rendere perfetta ogni ricetta. Per la forma, si distinguono 3 tipi di riso:

chicchi tondi: perfetti per le minestre e per i dolci;

medi: adatti per preparare i timballi;

lunghi: perfetti per preparare i risotti.

Continuando a leggere, vedremo quali sono i principali tipi di riso e quando usarli.

Abbiamo visto che la forma del chicco è importante e che in base ad essa si sceglierà quale riso impiegare in ogni ricetta. Ecco, invece, come scegliere sempre il tipo di riso migliore e più adatto ad ogni ricetta:

Risotti: per il risotto si preferisce un riso che tenga bene la cottura e che assorba al meglio il condimento. Le categorie di riso che più rispecchiano queste caratteristiche sono il riso Carnaroli, Arborio, Roma e Vialone nano;

Arancini: in questo caso, il riso deve essere ricco di amido, per favorire il legame tra i vari ingredienti. Proprio per questo le categorie migliori sono il riso Originario, il Padano e il Ribe;

Sushi: il migliore è un riso dal chicco tondo e di piccole dimensioni, che tenga bene la cottura e i chicchi uniti tra loro. La varietà migliore è una varietà giapponese detta Koshihikari, ma anche il riso Originario va bene;

Minestra: il riso ideale deve assorbire rapidamente l’acqua e rilasciare dell’amido. Perciò, le varietà migliori sono l’Originario, il Padano, il Ribe e il Sant’Andrea;

Insalate: infine, per le insalate occorre scegliere un riso che tenga bene la cottura e i cui chicchi non si attacchino tra loro. Quindi, il riso parboiled è il migliore, seguono il riso Jasmine, il Venere ed il riso Basmati.

Ecco, quindi, come scegliere il riso migliore per ogni piatto.