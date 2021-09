A settembre le nostre tavole si riempiono di frutti deliziosi e ricchi di proprietà, con cui preparare splendide ricette. Ma non solo, questi frutti sono l’ideale anche come semplice spuntino, sano e perfetto per una piccola pausa durante la giornata. Tra questi uno dei più amati è certamente l’uva, che anche se non tutti lo sanno, non è solo buona, ma anche ricca di nutrienti. Vediamo quindi quali sono i principali benefici dell’uva per l’organismo.

Facciamo il pieno di antiossidanti con questo frutto settembrino che fa bene al cuore

L’uva è il frutto della vite, una pianta decisamente molto comune in Italia e amatissima in tutto il Mondo. Questo frutto esiste in due varietà principali, ovvero l’uva bianca e l’uva nera. In generale, comunque, l’uva è un frutto ipocalorico, con solo 61 calorie ogni 100 gr di prodotto.

In questo frutto ritroviamo tante vitamine e sali minerali come le vitamine A, C e K, niacina, riboflavina, sodio, potassio, calcio e ferro. Inoltre, nell’uva troviamo molti antiossidanti, che da sempre sono apprezzati per le proprietà anti-invecchiamento. Ma non solo, l’uva è un’ottima fonte di stilbeni, ovvero sostanze antifungine e di altre sostanze antinfiammatorie.

Per cui, si tratta di un frutto davvero prezioso per la salute e il benessere dell’organismo. Questo frutto è disponibile da agosto fino ai primi di dicembre, ma il periodo giusto per gustare l’uva migliore è tra settembre e ottobre.

Benefici dell’uva

Come abbiamo visto, con questo frutto settembrino facciamo il pieno di antiossidanti, ma non tutti sanno che fa anche bene al cuore. Quindi, sono questi i principali benefici dell’uva:

è ricca di antiossidanti: queste molecole sono ottime per mantenere la pelle liscia e senza rughe il più a lungo possibile. Ma non solo, gli antiossidanti sono nemici dell’invecchiamento e collaborano a prevenire l’insorgere dei tumori;

agisce da antinfiammatorio: come abbiamo visto, grazie alla presenza di alcune molecole come gli stilbeni;

fa bene al sistema cardiovascolare: è stato provato che un consumo costante d’uva protegge dall’insorgenza di alcune patologie cardiovascolari. Questo dipende dalla presenza di composti polifenolici come gli antociani e di altri antiossidanti nell’uva;

ha poche calorie: questo e il gusto delizioso dell’uva la rendono lo spuntino perfetto per chi sta seguendo una dieta ipocalorica.

In conclusione, l’uva è il frutto del mese sia per quanto riguarda il gusto che per gli eccezionali vantaggi che offre per la nostra salute.

