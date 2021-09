“Una mela al giorno toglie il medico di torno” forse non è solo un detto che utilizzavano le nonne per convincerci a mangiare più frutta. A confermarlo alcune promettenti ricerche scientifiche che hanno analizzato gli effetti del succo di mela su alcuni comunissimi tumori. E dai risultati sono arrivate risposte davvero incoraggianti. Sembra incredibile ma questo comunissimo succo di frutta proteggerebbe dal tumore al colon secondo la scienza. Una scoperta tutta italiana che necessita di ulteriori approfondimenti ma che lascia ben sperare per lo sviluppo futuro di una cura. Ma vediamo nel dettaglio cosa hanno scoperto i ricercatori e come preparare in casa un gustosissimo succo di mela.

Sembra incredibile ma questo comunissimo succo di frutta proteggerebbe dal tumore al colon secondo la scienza

Le proprietà benefiche della mela e del suo succo sono note da tempo. La mela può aiutare il sistema cardiovascolare grazie alla presenza di sodio e al basso apporto calorico. E allo stesso tempo può rivelarsi una preziosa alleata per ridurre i livelli di zucchero e colesterolo nel sangue.

Ma da qualche tempo si è scoperto qualcosa in più. Un team di ricercatori del CNR e dell’Università di Salerno ha analizzato i composti presenti in tre tipi di mela. Ovvero le Annurca, le Red Delicious e le Golden Delicious. E ha scoperto che i polifenoli di queste mele ostacolerebbero la riproduzione delle cellule cancerose del colon. Non solo. Sembra anche che quegli stessi polifenoli agiscano sulle stesse proteine su cui esercitano la loro azione alcuni dei più recenti medicinali anti-tumorali.

Per preparare una eventuale cura serviranno ulteriori studi e la comprensione dei meccanismi cellulari che scatenano la malattia. Ma è stato scoperto il tipo di cellula “bersaglio” su cui indagare. Ed è un deciso passo avanti.

In attesa di ulteriori novità dalla comunità scientifica non ci resta che imparare a preparare il succo di mela. Oppure di provare questo dolce a base di mele che farà davvero impazzire tutti.

Come prepararlo in casa

Per preparare un sanissimo e gustoso succo di mela ci serviranno soltanto 4 ingredienti:

mezzo litro d’acqua;

60 grammi di zucchero;

4 etti di mele della stessa varietà;

40 cl di succo di limone.

Iniziamo sbucciando le mele e tagliandole a pezzetti più piccoli possibile. Bagniamole con il limone e facciamole riposare per qualche minuto.

Nel frattempo mettiamo l’acqua sul fuoco e prima che abbia raggiunto la temperatura di ebollizione facciamo sciogliere lo zucchero. Tre minuti di bollitura e possiamo aggiungere nella pentola anche i pezzetti di mela. Teniamo altri 4-5 minuti alla stessa temperatura e poi spegniamo il fornello. Frulliamo il tutto e mettiamo il succo in bottiglie di vetro precedentemente sterilizzate.

Una volta raffreddato il succo si conserverà in frigo per 3 o 4 giorni.

