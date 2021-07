La pandemia da Covid e il lockdown hanno fatto scoprire a milioni di italiani i benefici dello smart working. Lavorare da casa è più comodo, meno stressante, ed è anche più ecologico ed economico perché restando a casa si abbattono i consumi delle auto. Non è successo però solo questo. In molti, purtroppo, si sono ritrovati proprio senza lavoro a causa delle difficili condizioni in cui molte aziende si sono ritrovate.

La lezione che si può trarre da questi due lati della stessa medaglia è che si può reinventare il proprio lavoro grazie all’online. Il potere di internet è enorme, basta avere dei dispositivi basilari che ormai tutti hanno in casa. Con un po’ di impegno, e senza la pretesa di fare milioni, è possibile però guadagnare dignitosamente. Certo, non si avrà la stabilità di un impiego fisso, ma chissà che non si trovi qualche sbocco lavorativo vero. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha deciso di proporre quindi tante nuove idee per lavorare da casa e guadagnare bene con un computer.

Una prima idea è quella di partecipare a dei sondaggi online retribuiti. Le aziende si affidano ormai da tempo a questo strumento per comprendere meglio le necessità dei consumatori. Si tratta perlopiù di indagini di mercato. Per partecipare basta fare una veloce ricerca online, iscriversi ai siti che propongono questo tipo di servizio e iniziare a rispondere ai sondaggi. In media si guadagnano circa 3 euro a sondaggio, per un lavoro di circa 15 minuti. Ottimo modo per racimolare qualche soldo extra a fine mese.

Tante nuove idee per lavorare da casa e guadagnare bene con un computer

Per chi non lo sapesse, un ottimo modo per guadagnare soldi online è diventare tester di prodotti per le aziende che offrono quest’opportunità. Sembra assurdo ma è esattamente così: il brand in questione regala un suo prodotto e paga per usarlo. Si tratta di un’operazione di marketing, perché le varie recensioni e impressioni sul prodotto verranno poi postate online diventando pubblicità gratuita per l’azienda. Una sorta di “do ut des” dove, se non altro, si ricevono gratuitamente beni e oggetti.

I Lettori che parlano più lingue, infine, troveranno utilissima la possibilità di offrirsi come traduttori freelance. Ci sono molti siti online che cercano traduttori a pagamento. E i guadagni finali possono essere decisamente buoni!