La moda cambia velocemente e ci propone sempre nuovi capi per ogni stagione ogni anno. Come l’abbigliamento anche gli accessori variano di periodo in periodo rincorrendo le tendenze. Un mese si portano scarpe con il tacco largo, quello successivo solo zeppe. I cappelli più indossati sono i classici berrettini e dopo poco ecco il cappello con la falda. Stare dietro a tutte le tendenze non è semplice, meglio scegliere seguendo il nostro stile.

Come succede per l’abbigliamento anche gli occhiali da sole seguono la moda del momento. Un po’ di anni fa era tornato di moda l’occhiale a forma di occhio di gatto, ad esempio. Ora le lenti e le montature sono diventate sempre più piccole che quasi non coprono gli occhi.

Ecco come scegliere gli occhiali da sole più di tendenza perfetti tutto l’anno per il nostro stile di vita

In tutto il caos e l’enorme scelta che ci propongono i negozi ogni giorno meglio avere qualche informazione più approfondita. Infatti se per l’abbigliamento possiamo decidere quello che ci veste meglio, per gli occhiali da sole ci sono altri fattori da considerare. Proteggere gli occhi è fondamentale e non solo in estate, ma tutto l’anno per assicurarci una visione ottimale.

Non solo per riparare gli occhi dai raggi UV, ma anche la pelle da invecchiamento precoce e accumulo di pigmenti scuri. Un ottimo metodo per prevenire l’eventuale comparsa di inestetismi come le borse sotto gli occhi. Quindi quali modelli sarebbe più opportuno scegliere tra tutti quelli disponibili in commercio?

Prima di tutto dovrebbero essere marchiati CE, questo garantisce già la conformità alla normativa vigente. Dopodiché va considerato il tipo di filtro in base alle necessità. Un filtro categoria 0-1 è più che altro per proteggere gli occhi da vento e polvere e raggi UV fino al 20%. Un occhiale con filtro medio o scuro invece è adattabile alla vita di tutti i giorni e anche a giornate di pieno sole.

Il colore della lente non è indicativo del potere filtrante, chiediamo sempre informazioni all’ottico. Scegliamo poi lenti polarizzanti che filtrano anche i riflessi e migliorano la visibilità se serve. Oppure per adattare meglio la vista a varie intensità di luce sono perfetti quelli fotocromatici.

Piccole accortezze

In ogni caso è sempre meglio garantire una protezione completa dell’occhio ed evitare che il sole entri lateralmente. Per questo motivo scegliamo occhiali con montature da lente medio a grande, purché non piccola. Questo perché saranno anche molto belle ma non hanno la massima protezione garantita.

Quindi, ecco come scegliere gli occhiali da sole più di tendenza perfetti tutto l’anno per il nostro stile di vita. Quando acquistiamo un nuovo paio di occhiali da sole facciamo attenzione anche alla qualità. Non solo il modello deve essere stupendo e adatto al nostro viso, ma le lenti devono proteggere gli occhi. In molti pensano che non servano in inverno e invece questo oggetto è indispensabile anche sulla neve.

Approfondimento

