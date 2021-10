Sarà capitato a tutti di svegliarsi con gli occhi gonfi e le famose borse sotto gli occhi. Un inestetismo ben diverso dai solchi neri causati dalle occhiaie, ma che spesso confondiamo. Il più delle volte la causa è da ricercare nella normale mancanza di riposo. O di un normale invecchiamento della pelle che ormai non è più elastica come un tempo. In linea generale, soprattutto se si tratta di un inestetismo passeggero non dovremmo preoccuparci. Ma in alcuni casi può essere un sintomo di ben altre patologie.

Attenzione perché le borse sotto gli occhi potrebbero essere un campanello d’allarme per queste patologie

Come riporta l’autorevole Humanitas, le borse sotto gli occhi sono una combinazione di più fattori, in primis un ristagno di liquidi. Che aggiunto a cedimento dell’elasticità e ingrandimento del tessuto adiposo causa questo inestetismo.

Le cause principali, come precedentemente detto, sono da ricercarsi nella mancanza di riposo. Ma con il passare degli anni potrebbero essere causate da un naturale invecchiamento della pelle. Come capire se bisogna preoccuparsi? Sicuramente è necessario parlarne con il proprio medico, soprattutto se si dovessero manifestare frequentemente. Infatti le borse sotto gli occhi sono già di per sé un sintomo, quello di un ristagno di liquidi. Poi si andrà ad indagare sul motivo che ha causato questo gonfiore simile ad un edema.

Quindi, facciamo attenzione perché le borse sotto gli occhi potrebbero essere un campanello d’allarme per queste patologie. Consultiamo sempre il nostro medico di fiducia che ci prescriverà tutte le analisi da fare.

Inestetismo o sintomo?

Dai risultati si potrà capire se si tratta di un sintomo di una patologia più o meno grave. Infatti le borse sotto gli occhi potrebbero essere sintomo di una forma infettiva come la congiuntivite. Ma anche di patologie ben più importanti come l’ipotiroidismo, l’ipertensione o problemi renali e epatici.

Facciamo sempre attenzione a quello che il corpo ci comunica e non trascuriamo nessun sintomo. Cerchiamo sempre di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata unendola ad esercizio fisico. Ma assicuriamoci di riposare abbastanza e possibilmente con la testa sollevata. In più proteggiamo sempre gli occhi e il contorno occhi indossando occhiali da sole. Così eviteremo l’invecchiamento precoce della pelle e l’eventuale accumulo di pigmenti scuri.

Se si tratta solo di un inestetismo si potrà ridurre il gonfiore con creme astringenti o se lo specialista lo consiglia una blefaroplastica. Se il gonfiore è solo passeggero e dovuto a stanchezza, possiamo utilizzare un trucco completamente naturale. Ne abbiamo già parlato in il trucco completamente naturale per sgonfiare le borse sotto gli occhi senza spendere soldi in creme.