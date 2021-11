Variare spesso i cibi che si assumono è alla base di una dieta sana ed equilibrata. È risaputo che livelli troppo alti di colesterolo nel sangue possono essere un problema. In alcuni casi il ricorso ai farmaci è necessario, previo consulto dello specialista. In precedenza, ci siamo anche occupati delle statine e degli effetti che possono avere sull’organismo di chi le assume. Studi scientifici hanno dimostrato che un tipo di alimentazione sana può facilitare l’abbassamento dei livelli di trigliceridi e colesterolo. I legumi e alcuni cereali possono infatti essere d’aiuto. Anche per le donne ultra cinquantenni in menopausa è consigliato seguire un regime alimentare adeguato. Per mantenersi in salute potrebbe essere utile seguire questi consigli:

mangiare spesso verdura, frutta e cereali integrali;

limitare l’uso di sale e dadi contenenti glutammato;

evitare gli zuccheri raffinati e cibi confezionati;

preferire il vino tra le bevande alcoliche;

mantenere il proprio peso forma;

mantenersi attivi facendo un po’ di attività fisica;

variare spesso i cibi;

fare attenzione al consumo di insaccati.

Non solo orzo e avena ma anche questo cereale dal basso contenuto glicemico potrebbe aiutare ad abbassare trigliceridi e colesterolo

L’orzo e l’avena sono conosciuti per le loro qualità benefiche per l’organismo. Un po’ meno diffusa è, invece, la quinoa, di cui ci occuperemo in questa rubrica. Si tratta di una pianta erbacea i cui semi, lavorati e macinati, danno vita ad una farina. Essendo ricca di amido, viene associata ai cereali ma, a differenza di questi, ha un elevato livello di proteine ed è priva di glutine. Questo aspetto la fa apprezzare da chi è vegano e celiaco. Per i benefici che apporta, è anche consigliata nelle diete ipocaloriche e nell’alimentazione di chi vuole abbassare i valori di trigliceridi e colesterolo.

Come si cucina la quinoa?

È molto semplice da preparare e si abbina facilmente a verdure, legumi, carne e pesce. Prima di cuocerla, è consigliato sciacquarla sotto il flusso di acqua per eliminare eventuali residui. Basta far bollire l’acqua, con poco sale, e cuocerla per 15-20 minuti. In ogni caso, seguire le indicazioni sui tempi di cottura riportati sulla confezione. Una volta scolata l’acqua, può essere condita come si preferisce. È perfetta per le zuppe, come contorno o come primo piatto assieme alle verdure. È molto versatile e dal sapore delicato.

Perché mangiarla?

Sono sempre più le persone che cercano di adottare un’alimentazione sana e corretta, come stile di vita, per abbassare i valori di trigliceridi e colesterolo. Questi sono, infatti, tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza di diverse malattie del sistema cardiovascolare. Per cui è importante essere a conoscenza della varietà di cibi esistenti che, se consumati con moderazione ed equilibrio, possono essere d’aiuto.

