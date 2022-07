Ecco come scegliere e applicare la terra abbronzante in modo corretto per un viso liscio e luminoso

L’estate è la stagione in cui ci sentiamo più libere di non truccarci o, almeno, di non esagerare con creme colorate e fondotinta.

L’abbronzatura garantisce, infatti, lo stesso effetto che ricerchiamo ostinatamente in inverno con questi prodotti e, per di più, è tutta naturale.

Fa sentire immediatamente più belle perché scalda il viso e lo scolpisce, coprendo le imperfezioni e addirittura enfatizzando la luminosità del sorriso e degli occhi.

Ma che fare se non riusciamo a prendere il desiderato colore dorato per via degli impegni lavorativi o del tipo di pigmento della nostra carnagione?

La soluzione è racchiusa nelle terre abbronzanti, o prodotti simili, che regalano un aspetto pari a quello che avremmo tornando dalla tintarella in spiaggia.

Naturalmente, bisogna saper calibrare le dosi e individuare i prodotti più idonei alla nostra pelle e all’effetto finale desiderato.

Pertanto, ecco come scegliere e applicare la terra abbronzante nel modo più corretto per godere di un viso levigato e come baciato dal sole.

Sostanzialmente, è tutta una questione di armocromia, ovvero bisogna sempre partire dal proprio sottotono di base a livello di carnagione.

Chi ha un incarnato chiaro e un sottotono freddo dovrebbe pertanto puntare su bronzer altrettanto freddi quali sabbia, avorio o biscotto.

Allo stesso modo, bisognerebbe preferire un blush rosa confetto e un illuminante perla o platino.

Molto diverso il discorso per chi ha un sottotono caldo: via libera a terre abbronzanti dalle sfumature giallo oro, rosé o bronzo.

Il blush è invece rosa pesca e diventa corallo quando siamo al top dell’abbronzatura.

Attenzione anche alla finitura: i prodotti opachi si addicono alle pelli impure perché donano uniformità e accendono la carnagione.

In ogni caso, le terre satinate sono quelle più facili da usare e regalano un effetto estremamente naturale sulla pelle.

Quelle glowy, infine, possono risultare ottime sostitute dell’illuminante, dunque da picchiettare con delicatezza e senza esagerare.

Ecco come scegliere e applicare la terra abbronzante in modo corretto per un viso liscio e luminoso

Chiarito come procedere nella scelta della nuance più adatta al tipo di carnagione, scopriamo ora insieme una base make up universale.

Scegliamo un bronzer satinato e tendente all’oro, ma non troppo più scuro rispetto alla normale tonalità di carnagione.

Stendiamolo su tutto il viso per illuminarlo e rimpolpiamo i lineamenti, su zigomi e naso in particolare, con uno stick cioccolato.

Aggiungiamo un velo di blush rosato sugli zigomi e la nostra base effetto abbronzatura naturale è pronta.

Lettura consigliata

Per viso fresco con zigomi scolpiti effetto lifting basterebbe applicare questo prodotto che cancella pelle spenta e stanchezza