La bella stagione e le temperature calde, oltre al forte tasso di umidità che caratterizza questi periodi, sono le condizioni ideali per la proliferazione a dismisura delle odiate zanzare.

Questi insetti, oltre ad infastidirci con le loro punture durante il giorno, tendono anche a rovinare intere nottate con i loro ronzii insistenti.

Le zanzare amano gli ambienti caldo umidi e inoltre sono attirate dalle alte temperature del nostro corpo. A pungerci sarebbe la zanzara femmina, che fa scorta di nutrienti prima di accoppiarsi.

Come allontanarle

Per allontanarle dalle case, e soprattutto dalle camere da letto, molti ricorrono all’uso di repellenti chimici che, però, a lungo andare potrebbero rivelarsi dannosi anche per gli uomini. Quindi, per tale ragione, sarebbe preferibile utilizzare dei rimedi naturali per allontanarle dalle abitazioni.

Per allontanare le fastidiose zanzare da camera da letto e casa anche di notte ecco 3 rimedi naturali da loro odiati

Un rimedio comune ed estremamente economico è l’aceto. È un prodotto particolarmente sgradito alle zanzare, come anche il caffè. Queste due sostanze presentano un odore pungente che infastidirebbe questi insetti. Pertanto, sarà sufficiente diluirli in acqua in parti uguali e vaporizzare il composto scelto in prossimità dell’ingresso o in giardino, ma anche sui davanzali delle finestre delle camere da letto o sulle testate dei letti.

Un altro rimedio particolarmente efficace sembrerebbe essere l’uso dell’olio essenziale di alloro. Basterà riporre l’olio essenziale in un diffusore per diffonderlo nell’intera abitazione. Inoltre questo è un ottimo rimedio anche da vaporizzare sulla pelle.

Infine potremmo ricorrere all’uso di un comune oggetto che ci aiuta a mantenerci freschi, ovvero il ventilatore. Le zanzare, come tutti gli insetti, odiano le correnti d’aria molto forti. Questo elettrodomestico ci permetterà in men che non si dica di tenere lontano le odiose zanzare soprattutto durante la notte.

Ebbene, per allontanare le fastidiose zanzare da camera da letto e casa anche di notte ecco alcuni rimedi naturali che è possibile utilizzare, utili anche per scacciare altri insetti.

Curiosità

Le zanzare tendono a pungerci di più proprio nella notte perché esse sono attratte dal diossido di carbonio, una sostanza che noi esaliamo tutto il giorno. Tuttavia, durante la notte, stando fermi, la presenza di diossido di carbonio intorno a noi diviene più concentrata, attirando maggiormente le zanzare.

