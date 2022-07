Non si cuoce ed è morbida e freschissima questa torta al cocco con base croccante di biscotti al cioccolato

Ci sono alcuni abbinamenti che, una volta assaggiati, diventano parte integrante della nostra cultura culinaria e non sappiamo resistere quando li abbiamo di fronte.

Pensiamo a prosciutto crudo e melone, ad esempio: la polpa dolce incontra le fette sapide e crea sul palato un’esplosione di sapore.

Abbiamo appena chiamato in causa un antipasto, ma non mancano di certo esempi nell’universo dolciario, tutti ugualmente strepitosi.

Tra i più riusciti, comunque, c’è il connubio che vede protagonisti cocco e cioccolato, in tutte le salse.

Pensiamo a gelati e barrette al cocco con copertura di cioccolato, a biscotti al cioccolato ripieni di crema al cocco o, viceversa, alle praline al cocco con cuore di cioccolato.

Che dire, poi, delle tante torte più o meno light che si possono confezionare con questi due ingredienti che si sposano così bene.

E se siamo appassionati del genere o ci è venuta l’acquolina in bocca leggendo di tutte queste ricette, non possiamo non provare quella che segue.

Non si cuoce ed è morbida e freschissima questa torta che esalta il gusto delicato del cocco che incontra una base croccante al cioccolato.

Per realizzare la torta in questione ci serviranno:

220 ml di latte di cocco;

200 ml di latte intero;

170 ml di panna fresca;

140 g di burro;

150 g di zucchero semolato;

2 uova;

30 g di farina;

250 g di biscotti al cacao;

40 g di granella di nocciole;

40 g di cocco rapè;

cioccolato fondente.

La prima cosa da fare è preparare la crema al cocco, amalgamando in una casseruola innanzitutto il latte intero e quello di cocco.

Uniamo anche la panna, il burro lasciato ammorbidire, lo zucchero, le uova e la farina, mescolando bene per evitare grumi.

Possiamo usare un mestolo di legno o una frusta a mano per mescolare con costanza la crema mentre cuoce a fuoco basso.

Entro 10 minuti il burro dovrebbe risultare completamente sciolto e la crema densa al punto giusto, quindi spegniamo e lasciamo raffreddare.

Nel frattempo frulliamo i biscotti nel mixer, riducendoli ad una consistenza quasi farinosa; poi aggiungiamo cocco rapè e granella di nocciole.

Presa una tortiera, foderiamo con carta forno e stendiamo la base biscottata, su cui andrà versata un po’ di crema.

Procediamo alternando strati croccante e cremosi fino a esaurimento ingredienti, guarnendo quello finale con scaglie di cioccolato fondente.

Dopo averla lasciata in frigorifero per almeno 4-5 ore, la torta è pronta per essere servita.

