Quando le unghie sono molli e fragili ce ne accorgiamo immediatamente. Basterà pressarne leggermente la punta per vedere che subito le unghie si incurveranno con estrema facilità.

Oltretutto noteremo quanto sia facile scheggiarle o romperle, anche inavvertitamente. In sostanza, si sfaldano come fossero finte.

Avere le unghie fragili non è un fatto da sottovalutare, per le ragioni che potrebbero essere alla base dell’inconveniente.

A volte, come ricorda Humanitas, ciò non sarebbe altro che il sintomo di una patologia, come l’ipotiroidismo o l’ipertiroidismo. In altri casi, invece, le unghie deboli potrebbero essere una condizione passeggera, ovvero la conseguenza di un trattamento estetico.

L’utilizzo di prodotti artificiali troppo aggressivi, ad esempio, potrebbe inficiare sulla resistenza dell’unghia. E ciò vorrebbe dire renderla più fragile e anche più brutta da vedere.

Per restituire la bellezza di un tempo alle nostre mani, dovremmo sfruttare alcuni prodotti naturali. Con questi faremo degli impacchi, che rigenereranno totalmente le nostre unghie.

Ecco come rinforzare le unghie deboli delle mani in modo naturale

Ogni persona ha unghie con caratteristiche differenti. C’è chi le ha troppo deboli, e chi le ha così dure che diventano difficili anche da tagliare. Ciò succede soprattutto alle persone anziane, le cui unghie si ispessiscono a tal punto da diventare davvero durissime.

A tal proposito suggeriamo alcuni rimedi naturali per ammorbidire le unghie, anche incarnite.

Ma ripartiamo dalle unghie sfaldate, per capire come renderle più resistenti e belle come un tempo.

Un ingrediente naturale ed economico

Il primo rimedio che suggeriamo è a base di olio di ricino e d’oliva. In questo caso dovremo immergere le nostre unghie all’interno di un contenitore, in cui avremo creato una miscela. Questa sarà costituita da una parte di olio di ricino e una di olio d’oliva.

Dopo aver tenuto in ammollo le nostre unghie per almeno 10 minuti, noteremo già un primo risultato. Infatti, l’olio d’oliva idraterà le unghie e ammorbidirà le cuticole. L’olio di ricino, invece, servirà per rendere le unghie più forti e resistenti.

Un composto naturale e molto efficace

Altrimenti potremo creare una pastella con un cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaino di miele. Questo composto morbido, se massaggiato sulle unghie per circa 10 minuti, ci aiuterà tantissimo.

Ripetendo l’operazione altre volte, noteremo un graduale miglioramento delle nostre unghie, e una resistenza sempre maggiore. Ecco come rinforzare le unghie deboli, sfruttando solo ingredienti naturali.

