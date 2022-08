Avere unghie lunghe o troppo spesse può essere davvero molto fastidioso. Lo sa bene chi soffre di dolore ai piedi e fa fatica a camminare o a tagliarsi le unghie, a causa di questo inconveniente.

Alcune persone, infatti, soffrono a causa delle cosiddette “unghie a grotta”. In linguaggio tecnico sono definite in questo modo le classiche unghie dure e spesse, difficili da trattare e curare.

L’unghia a grotta è caratterizzata da una particolare crescita dell’unghia verso l’alto. In questo modo si crea un vero e proprio spessore e riempimento della parte inferiore di tessuto corneo.

Così si forma a tutti gli effetti una cavità che sembra una grotta, spessa e molto dura, che rende difficile il trattamento dell’unghia. Questa particolare condizione dell’unghia potrebbe dipendere da diverse cause.

Nella maggior parte dei casi, però, sarebbe causata da un’infezione fungina o dalla tipologia di scarpe utilizzate. Questa caratteristica fastidiosa può compromettere la deambulazione della persona, a causa del dolore avvertito durante la camminata. Si nota in particolar modo negli anziani, ed ecco come possiamo trattare il problema per risolverlo a monte.

Come ammorbidire le unghie anche incarnite dei piedi degli anziani naturalmente

Chi cura i propri genitori o ha a che fare con persone anziane, conosce bene il problema delle unghie spesse e dei talloni screpolati.

Per fortuna, talloni screpolati e calli dolorosi saranno solo un brutto ricordo grazie ad alcuni semplici rimedi.

Per quanto riguarda, invece, il problema delle unghie spesse, ecco come dovremo procedere.

Partiamo dal presupposto che, nei casi peggiori, l’unghia potrà addirittura incarnirsi. Ciò vuol dire che crescerà all’interno della pelle circostante, provocando dolore, gonfiore e infezioni.

Per risolvere questi problemi, bisognerà innanzitutto tagliare le unghie, per poterle pulire e disinfettare correttamente. Visto che le unghie spesse e incarnite sono difficili da tagliare, ecco quale metodo dovremo utilizzare per ammorbidirle.

Il segreto più naturale ed economico per ammorbidire le unghie

Il metodo che consiglieremo in questo articolo è uno di quelli più antichi e tradizionali, utilizzati anche dalle nostre nonne.

Anni fa, quando non esisteva tanti medicinali come oggi, si ricorreva a una tecnica semplicissima per risolvere questo problema.

Si procedeva con un pediluvio con acqua calda e sale grosso, in cui tenere a mollo i piedi per qualche tempo. Per essere precisi, basterà versare 2 manciate di sale grosso in una normale bacinella, riempita con acqua calda.

In questa bacinella, dovremo tenere i piedi in ammollo per almeno 15 minuti. Ecco come ammorbidire le unghie, anche incarnite, dei piedi, disinfettandole allo stesso tempo.

Infatti, questo pediluvio ci aiuterà a trovare sollievo, perché disinfetterà e sgonfierà i nostri piedi doloranti.

Attenzione a controllare questo particolare prima di tagliare le unghie

In più, vogliamo sottolineare un aspetto importante a cui fare attenzione prima di tagliare le unghie spesse o incarnite. Per procedere in questa operazione, dovremo munirci di forbici con la punta arrotondata e ben disinfettate. In questo modo eviteremo di peggiorare la situazione e ci muoveremo con la giusta delicatezza per ultimare il trattamento.

