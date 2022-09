Come potremmo perdere 3 cm nelle cosce in poco tempo e ridurre la cellulite

Dimagrire non è facile. Ci vuole costanza, determinazione e buona volontà. Iniziando, però, con questi presupposti, ossia avendo la convinzione di raggiungere il proprio obiettivo, allora il dimagrimento verrà da sé. Quando un soggetto decide di mettersi a dieta, è mosso di solito da due ragioni principali. La prima è stare bene con sé stessi. A volte, non ci sentiamo a nostro agio con il corpo, per cui decidiamo di voler ritrovare il riflesso, allo specchio, di quello che vorremmo vedere. La seconda è stare bene a livello di salute.

L’obesità o il sovrappeso potrebbero essere responsabili di diverse problematiche di salute. Pertanto, se in seguito ad un controllo medico, lo specialista dovesse affermare che sarebbe il caso di perdere peso, allora questa ragione sarebbe già sufficiente per metterci a regime. Anche se ci piacciamo con qualche chilo in più. Infatti, la salute dovrebbe essere al primo posto, superando l’aspetto estetico. Detto questo, le donne tenderebbero ad accumulare più grasso rispetto agli uomini. Le parti del corpo più soggette agli accumuli sarebbero le cosce, i fianchi e la pancia.

Tuttavia, forse non tutti sanno che ogni fisico ha la propria forma. C’è quella a mela, quella a pera e quella a clessidra. Ciascuna di queste forme ha le proprie peculiarità, per cui c’è bisogno di un allenamento specifico. Nel senso che, per esempio, per la forma a pera, ossia quella in cui il grasso tende ad accumularsi, soprattutto, nella parte inferiore, l’allenamento ideale consiste nel muovere principalmente le gambe, andando a modellare anche i glutei. Indipendentemente dalla forma fisica, però, il grasso in eccesso potrebbe accumularsi nelle cosce.

Ridurre la circonferenza

Ecco, quindi, come potremmo perdere 3 cm nelle cosce in pochi giorni, sia per le donne che per gli uomini. L’obiettivo è di ridurre la circonferenza, ma anche la cellulite. Pertanto, il consiglio è semplice. Dieta e attività fisica. Per quanto riguarda la dieta, dovremmo consultare un nutrizionista. In base all’età e ad eventuali patologie, saprà darci il regime alimentare più consono alle nostre esigenze. Per l’attività fisica, invece, sappiamo che anche una semplice camminata di 30 minuti può donarci dei benefici. Camminando a passo svelto faremo un lavoro sia di cardio che di tonificazione. Più camminiamo e meglio sarà, anche se è fondamentale, in ogni caso, consultare il parere di un esperto.

Combattere l’inestetismo

La cellulite, invece, è un inestetismo che si combatte eliminando i liquidi in eccesso. La triade perfetta per favorire il dimagrimento, dunque, consisterebbe nel mangiare corretto, andando in deficit calorico, nel fare attività fisica giornaliera e, infine, nel bere almeno 2 l di acqua al dì. Per la cellulite, in particolare, potremmo fare anche dei massaggi specifici presso i centri benessere.

Come potremmo perdere 3 cm nelle cosce in poco tempo e ridurre la cellulite

Facendosi aiutare dagli esperti, potremmo raggiungere l’obiettivo di ridurre le cosce di almeno 2 o 3 cm. Comunque, gli esercizi più appropriati per ridurre il grasso nelle cosce, oltre alla camminata, sono gli squat, utili anche per i glutei, la corsa sul posto da terra e la cyclette. Se non abbiamo la cyclette a casa possiamo usare la bicicletta, mentre per la corsa sul posto da terra abbiamo bisogno del tappetino. Ci mettiamo in posizione da plank o da flessioni, quindi mani sul tappetino e punte dei piedi piantati. Ci solleviamo e corriamo, alternando le gambe, sul posto.

Lettura consigliata

Come allenare le spalle e la schiena per eliminare il grasso accumulato